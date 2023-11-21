https://sputnikarabic.ae/20231121/الدول-التي-تضم-أكبر-عدد-من-أصحاب-الملايين-1083324249.html
ما الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين؟
ما الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين؟
الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين
2023-11-21T07:26+0000
2023-11-21T07:26+0000
2023-11-21T07:35+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
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تعرف على أعلى 10 دول من حيث عدد أصحاب الملايين من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين
الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين
ما الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين؟
07:26 GMT 21.11.2023 (تم التحديث: 07:35 GMT 21.11.2023)
معظم الناس في العالم يسعون جاهدين لامتلاك الثروة، جمعت "سبوتنيك" بيانات حول الدول التي يقوم فيها الناس بهذا بشكل أفضل.
تعرف على أعلى 10 دول من حيث عدد أصحاب الملايين من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".