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https://sputnikarabic.ae/20231121/الدول-التي-تضم-أكبر-عدد-من-أصحاب-الملايين-1083324249.html
ما الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين؟
ما الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين؟
الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين
2023-11-21T07:26+0000
2023-11-21T07:35+0000
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تعرف على أعلى 10 دول من حيث عدد أصحاب الملايين من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين
الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين

ما الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين؟

07:26 GMT 21.11.2023 (تم التحديث: 07:35 GMT 21.11.2023)
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معظم الناس في العالم يسعون جاهدين لامتلاك الثروة، جمعت "سبوتنيك" بيانات حول الدول التي يقوم فيها الناس بهذا بشكل أفضل.
تعرف على أعلى 10 دول من حيث عدد أصحاب الملايين من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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