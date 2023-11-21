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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231121/الطائرات-المسيرة-الروسية-تحول-تجمعات-الآليات-الأوكرانية-إلى-مقبرة-للخردة-فيديو-1083340820.html
الطائرات المسيرة الروسية تحول تجمعات الآليات الأوكرانية إلى "مقبرة للخردة"... فيديو
الطائرات المسيرة الروسية تحول تجمعات الآليات الأوكرانية إلى "مقبرة للخردة"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا لطائرة مسيرة تابعة للقوات الروسية وهي تدمر معدات وآليات عسكرية تابعة لنظام كييف على الضفة اليمنى لنهر... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T09:48+0000
2023-11-21T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وتبيّن المشاهد لحظة استهداف المعدات والآليات العسكرية الأوكرانية بضربة دقيقة من قبل مسيّرة تابعة للقوات الروسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.وأضاف: "تعمل في مكان وقوع الحادث كل الهيئات ذات العلاقة. شكرا لوحدات الدفاع الجوي في الجيش الروسي".وتستهدف القوات الأوكرانية المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.
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روسيا, رصد عسكري, العالم
روسيا, رصد عسكري, العالم

الطائرات المسيرة الروسية تحول تجمعات الآليات الأوكرانية إلى "مقبرة للخردة"... فيديو

09:48 GMT 21.11.2023
© Photo / Министерство обороны Российской Федерацииتدمير معدات عسكرية أوكرانية من قبل مسيرة روسية
تدمير معدات عسكرية أوكرانية من قبل مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Photo / Министерство обороны Российской Федерации
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا لطائرة مسيرة تابعة للقوات الروسية وهي تدمر معدات وآليات عسكرية تابعة لنظام كييف على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وتبيّن المشاهد لحظة استهداف المعدات والآليات العسكرية الأوكرانية بضربة دقيقة من قبل مسيّرة تابعة للقوات الروسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

من جانبه، قال محافظ مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إنه تم إسقاط طائرة دون طيار أوكرانية في مقاطعة بريانسك بوسائل الحرب الإلكترونية، مشددًا على أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الحادث.

وأضاف: "تعمل في مكان وقوع الحادث كل الهيئات ذات العلاقة. شكرا لوحدات الدفاع الجوي في الجيش الروسي".
وتستهدف القوات الأوكرانية المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.
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