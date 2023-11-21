https://sputnikarabic.ae/20231121/الطائرات-المسيرة-الروسية-تحول-تجمعات-الآليات-الأوكرانية-إلى-مقبرة-للخردة-فيديو-1083340820.html
الطائرات المسيرة الروسية تحول تجمعات الآليات الأوكرانية إلى "مقبرة للخردة"... فيديو
الطائرات المسيرة الروسية تحول تجمعات الآليات الأوكرانية إلى "مقبرة للخردة"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا لطائرة مسيرة تابعة للقوات الروسية وهي تدمر معدات وآليات عسكرية تابعة لنظام كييف على الضفة اليمنى لنهر... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T09:48+0000
2023-11-21T09:48+0000
2023-11-21T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وتبيّن المشاهد لحظة استهداف المعدات والآليات العسكرية الأوكرانية بضربة دقيقة من قبل مسيّرة تابعة للقوات الروسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.وأضاف: "تعمل في مكان وقوع الحادث كل الهيئات ذات العلاقة. شكرا لوحدات الدفاع الجوي في الجيش الروسي".وتستهدف القوات الأوكرانية المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, العالم
الطائرات المسيرة الروسية تحول تجمعات الآليات الأوكرانية إلى "مقبرة للخردة"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا لطائرة مسيرة تابعة للقوات الروسية وهي تدمر معدات وآليات عسكرية تابعة لنظام كييف على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وتبيّن المشاهد لحظة استهداف المعدات والآليات العسكرية الأوكرانية بضربة دقيقة من قبل مسيّرة تابعة للقوات الروسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.
من جانبه، قال محافظ مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إنه تم إسقاط طائرة دون طيار أوكرانية في مقاطعة بريانسك بوسائل الحرب الإلكترونية، مشددًا على أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الحادث.
وأضاف: "تعمل في مكان وقوع الحادث كل الهيئات ذات العلاقة. شكرا لوحدات الدفاع الجوي في الجيش الروسي".
وتستهدف القوات الأوكرانية المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.