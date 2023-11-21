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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231121/القوات-الروسية-تقضي-على-200-جندي-أوكراني-وتصد-هجومين-على-محور-كراسني-ليمان--1083345061.html
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور كراسني ليمان بلغت 200 عسكري خلال الساعات الـ24 الماضية
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور كراسني ليمان بلغت 200 عسكري خلال الساعات الـ24 الماضية
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي قضت على 200 جندي أوكراني وصدت هجمتين على محور كراسني ليمان. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T13:00+0000
2023-11-21T13:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه في اتجاه كراسني ليمان، "صدت قوات من مجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كريمينايا وكوزمينو من جمهورية لوغانسك الشعبية".وأوضحت: "بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 200 قتيل وجريح عسكري بالإضافة إلى شاحنتين صغيرتين".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 25 عسكريًا ومركبتين.وتعرضت القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي "22" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لأضرار في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 245 جنديًا بين قتيل وجريح، ومركبتين للمشاة، وشاحنتين صغيرتين، ومدافع "هاوتزر".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231121/شويغو-يعلن-تضاعف-إمدادات-سلاح-المدفعية-للجيش-نحو-5-مرات-وإنتاج-3-غواصات-روسية-متعددة-المهام-1083344087.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور كراسني ليمان بلغت 200 عسكري خلال الساعات الـ24 الماضية

13:00 GMT 21.11.2023 (تم التحديث: 13:13 GMT 21.11.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي قضت على 200 جندي أوكراني وصدت هجمتين على محور كراسني ليمان.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه في اتجاه كراسني ليمان، "صدت قوات من مجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كريمينايا وكوزمينو من جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأوضحت: "بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 200 قتيل وجريح عسكري بالإضافة إلى شاحنتين صغيرتين".
وفي اتجاه كوبيانسك، صدت قوات من مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، مجموعات من القوى البشرية والمعدات من لواء المشاة الميكانيكي الحادي والأربعين والسابع والخمسين الآلي التابعين للقوات الأوكرانية، وذلك في منطقة قرية سينكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 25 عسكريًا ومركبتين.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
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وفي اتجاه دونيتسك، صدت قوات من مجموعة "الجنوب" بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "28" للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورديموفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتعرضت القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي "22" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لأضرار في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 245 جنديًا بين قتيل وجريح، ومركبتين للمشاة، وشاحنتين صغيرتين، ومدافع "هاوتزر".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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