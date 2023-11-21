https://sputnikarabic.ae/20231121/برلماني-روسي-يشرح-عبثية-التفاوض-مع-زيلينسكي-1083335874.html
برلماني روسي يشرح "عبثية" التفاوض مع زيلينسكي
برلماني روسي يشرح "عبثية" التفاوض مع زيلينسكي
يعتقد نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت أن التفاوض مع فلاديمير زيلينسكي لحل النزاع في أوكرانيا لا طائل منه ولا جدوى. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T06:13+0000
2023-11-21T06:13+0000
2023-11-21T06:13+0000
روسيا
العالم
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وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "المفاوضات مع زيلينسكي عديمة الفائدة ولا معنى لها. لا يمكن إجراء أي مفاوضات معه. إنه مجرم وإرهابي. لقد بذل كل ما في وسعه لبدء حرب دموية بين الأشقاء. نتذكر منصة مفاوضات مينسك بشأن حل النزاع في دونباس، وما أدت إليه، وبالتالي فإن روسيا لن تكرر الخطأ".ووفقا له، فإن زيلينسكي نفسه يحظر قانونيا التفاوض مع روسيا، وهو الآن يتظاهر بأنه "دبلوماسي واستراتيجي عظيم"، لكنه "ديكتاتور يجب أن يطيح به الشعب الأوكراني".وأضاف النائب: "المفاوضات ممكنة عندما يكون هناك أشخاص عقلاء في أوكرانيا مهتمون بالحفاظ على بقايا أوكرانيا وحياة الشعب الأوكراني، من أجل استخلاص النتائج لاحقًا وعدم جلب المجرمين والخونة والمسؤولين الفاسدين والجهات الفاعلة إلى السلطة مرة أخرى".وفي وقت سابق، رفض زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، فكرة الصداقة ومفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، مع اعترافه بـ"الوضع الصعب" على خط المواجهة.
https://sputnikarabic.ae/20231121/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-هجوم-مضاد-لقوات-كييف-في-منطقة-بريوتنوي-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083334600.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
برلماني روسي يشرح "عبثية" التفاوض مع زيلينسكي
يعتقد نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت أن التفاوض مع فلاديمير زيلينسكي لحل النزاع في أوكرانيا لا طائل منه ولا جدوى.
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "المفاوضات مع زيلينسكي عديمة الفائدة ولا معنى لها. لا يمكن إجراء أي مفاوضات معه. إنه مجرم وإرهابي. لقد بذل كل ما في وسعه لبدء حرب دموية بين الأشقاء. نتذكر منصة مفاوضات مينسك بشأن حل النزاع في دونباس، وما أدت إليه، وبالتالي فإن روسيا لن تكرر الخطأ".
ووفقا له، فإن زيلينسكي نفسه يحظر قانونيا التفاوض مع روسيا، وهو الآن يتظاهر بأنه "دبلوماسي واستراتيجي عظيم"، لكنه "ديكتاتور يجب أن يطيح به الشعب الأوكراني".
وأضاف النائب: "المفاوضات ممكنة عندما يكون هناك أشخاص عقلاء في أوكرانيا مهتمون بالحفاظ على بقايا أوكرانيا وحياة الشعب الأوكراني، من أجل استخلاص النتائج لاحقًا وعدم جلب المجرمين والخونة والمسؤولين الفاسدين والجهات الفاعلة إلى السلطة مرة أخرى".
وفي وقت سابق، رفض زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، فكرة الصداقة ومفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، مع اعترافه بـ"الوضع الصعب" على خط المواجهة.