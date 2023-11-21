https://sputnikarabic.ae/20231121/بريطانيا-تطالب-أنصار-الله-اليمنية-بالإفراج-عن-سفينة-غالاكسي-ليدر-وطاقمها-1083342354.html
بريطانيا تطالب "أنصار الله" اليمنية بالإفراج عن سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها
بريطانيا تطالب "أنصار الله" اليمنية بالإفراج عن سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها
نددت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، باستيلاء جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) على السفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، مطالبة بالإفراج الفوري وغير... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T11:24+0000
2023-11-21T11:24+0000
2023-11-21T11:24+0000
بريطانيا
أنصار الله
العالم
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وقالت الحكومة البريطانية في بيان: "تدين المملكة المتحدة الاستيلاء غير القانوني على غالاكسي ليدر من قبل الحوثيين في البحر الأحمر. وندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة وطاقمها".وفي وقت سابق من اليوم، طالبت الخارجية الأمريكية على لسان متحدثها ماثيو ميلر، جماعة "أنصار الله" بـ"الإفراج الفوري" عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، معتبرة "استيلاء الحوثيين على السفينة في البحر الأحمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مشيرة إلى "أن الولايات المتحدة ستتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن الخطوات التالية".يأتي هذا غداة بث جماعة "أنصار الله"، تسجيلاً مصوراً لعملية سيطرتها على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، وذلك بعد 24 ساعة على إعلان المتحدث باسم قوات الجماعة العميد يحيى سريع، الاستيلاء على السفينة التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، واقتيادها إلى الساحل اليمني.وجدد المتحدث العسكري "التحذير لجميع السفن التابعة لإسرائيل أو التي تتعامل معها بأنها سوف تصبح هدفاً مشروعاً"، مؤكداً "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة والجرائم بحق الفلسطينيين".واعتبر أن "من يهدد أمن واستقرار المنطقة والممرات الدولية هو الكيان الصهيوني [يقصد إسرائيل]"، مشدداً على "أن العمليات العسكرية لا تهدد إلا سفن كيان العدو الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين"، على حد تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20231120/عضو-المكتب-السياسي-لـأنصار-الله-مستمرون-في-نصرة-فلسطين-ومستعدون-لمواجهة-أمريكا-وإسرائيل-1083332809.html
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بريطانيا, أنصار الله, العالم
بريطانيا, أنصار الله, العالم
بريطانيا تطالب "أنصار الله" اليمنية بالإفراج عن سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها
نددت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، باستيلاء جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) على السفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة المحتجزة وطاقمها.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان: "تدين المملكة المتحدة الاستيلاء غير القانوني على غالاكسي ليدر من قبل الحوثيين في البحر الأحمر. وندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة وطاقمها".
وفي وقت سابق من اليوم، طالبت الخارجية الأمريكية على لسان متحدثها ماثيو ميلر، جماعة "أنصار الله" بـ"الإفراج الفوري" عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها
، معتبرة "استيلاء الحوثيين على السفينة في البحر الأحمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مشيرة إلى "أن الولايات المتحدة ستتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن الخطوات التالية".
يأتي هذا غداة بث جماعة "أنصار الله"، تسجيلاً مصوراً لعملية سيطرتها على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"
في البحر الأحمر، وذلك بعد 24 ساعة على إعلان المتحدث باسم قوات الجماعة العميد يحيى سريع، الاستيلاء على السفينة التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، واقتيادها إلى الساحل اليمني.
وجدد المتحدث العسكري "التحذير لجميع السفن التابعة لإسرائيل أو التي تتعامل معها بأنها سوف تصبح هدفاً مشروعاً"، مؤكداً "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة والجرائم بحق الفلسطينيين".
واعتبر أن "من يهدد أمن واستقرار المنطقة والممرات الدولية هو الكيان الصهيوني [يقصد إسرائيل]"، مشدداً على "أن العمليات العسكرية لا تهدد إلا سفن كيان العدو الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين"، على حد تعبيره.