https://sputnikarabic.ae/20231121/تبون-الجزائر-غير-مسؤولة-عن-توقف-مسار-المصالحة-بين-الفصائل-الفلسطينية-1083354796.html
تبون: الجزائر غير مسؤولة عن توقف مسار المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
تبون: الجزائر غير مسؤولة عن توقف مسار المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
دعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى ضرورة تبني تحرك عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة في غزة، مشيرًا إلى أن الجزائر لم تكن سببا في تأخر المصالحة بين... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T15:46+0000
2023-11-21T15:46+0000
2023-11-21T15:46+0000
الجزائر
أخبار فلسطين اليوم
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الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون، خلال مؤتمر صحفي، أثناء زيارة نظيرة التركي للبلاد، اليوم الثلاثاء: "أكدنا على ضرورة أن تقترن الإدانة والاستنكار بتحرك عاجل يوقف التوسع الاستيطاني ويردع إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية ويقود إلى محاسبة المسؤولين على الإبادة في قطاع غزة أمام محكمة الجنائية الدولية".وأردف أن "حل الأزمة الفلسطينية ينطلق من وحدة فصائل المقاومة. الجزائر حاولت لم شمل الفصائل الفلســطينية، وللأسف الأمر توقف ونحن غير مسؤولين عن ذلك".كما أشار الرئيس الجزائري إلى أن اللقاء مع نظيره التركي "استعرض المستجدات في منطقة الساحل على ضوء السائدة في النيجر ومالي وقضية الصحراء الغربية".كما شهد اللقاء "توافقا في وجهات النظر على مواصلة المساعي المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسبما صرح الرئيس الجزائري.يشار إلى أن حركتي فتح وحماس عقدتا لقاءات بين قيادتيها في كل من القاهرة وتركيا، لكن لم ينجح الطرفان بتحقيق بنود المصالحة دون الإعلان عن العثرات التي تعترض الاتفاق، وطي صفحة الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007.
https://sputnikarabic.ae/20231029/الرئيس-الجزائري-الفلسطينيون-ليسوا-إرهابيين-ومن-يدافع-عن-الحق-والأرض-ليس-إرهابيا-1082611882.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
تبون: الجزائر غير مسؤولة عن توقف مسار المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
دعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى ضرورة تبني تحرك عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة في غزة، مشيرًا إلى أن الجزائر لم تكن سببا في تأخر المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون
، خلال مؤتمر صحفي، أثناء زيارة نظيرة التركي للبلاد، اليوم الثلاثاء: "أكدنا على ضرورة أن تقترن الإدانة والاستنكار بتحرك عاجل يوقف التوسع الاستيطاني ويردع إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية ويقود إلى محاسبة المسؤولين على الإبادة في قطاع غزة أمام محكمة الجنائية الدولية".
وأردف أن "حل الأزمة الفلسطينية ينطلق من وحدة فصائل المقاومة. الجزائر حاولت لم شمل الفصائل الفلســطينية، وللأسف الأمر توقف ونحن غير مسؤولين عن ذلك".
وأكد تبون في كلمته، أن "قيام الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد الذي سينهي الصراعات في الشرق الأوسط".
كما أشار الرئيس الجزائري إلى أن اللقاء مع نظيره التركي "استعرض المستجدات في منطقة الساحل على ضوء السائدة في النيجر ومالي وقضية الصحراء الغربية".
كما شهد اللقاء "توافقا في وجهات النظر على مواصلة المساعي المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسبما صرح الرئيس الجزائري.
يشار إلى أن حركتي فتح وحماس
عقدتا لقاءات بين قيادتيها في كل من القاهرة وتركيا، لكن لم ينجح الطرفان بتحقيق بنود المصالحة دون الإعلان عن العثرات التي تعترض الاتفاق، وطي صفحة الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007.