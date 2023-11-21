https://sputnikarabic.ae/20231121/جوا-وبرا-الجيش-الروسي-يدك-معاقل-قوات-كييف-بلا-هوادة-فيديو--1083336005.html
جوا وبرا... الجيش الروسي يدك معاقل قوات كييف بلا هوادة... فيديو
جوا وبرا... الجيش الروسي يدك معاقل قوات كييف بلا هوادة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية بشن ضربات على مواقع أوكرانية وتدميرها بوساطة طائرات من دون طيار... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T06:29+0000
2023-11-21T06:29+0000
2023-11-21T06:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الإثنين، أن القوات الروسية دمرت تجمعات 7 ألوية أوكرانية، وكبدتها خسائر جسيمة في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية الخاصة. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات للألوية "14" و"41" و"57" التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق كوريلوفكا وبودولي وتيمكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
جوا وبرا... الجيش الروسي يدك معاقل قوات كييف بلا هوادة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية بشن ضربات على مواقع أوكرانية وتدميرها بوساطة طائرات من دون طيار ومدفعية على محور كوبيانسك.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الإثنين، أن القوات الروسية دمرت تجمعات 7 ألوية أوكرانية، وكبدتها خسائر جسيمة في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات للألوية "14" و"41" و"57" التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق كوريلوفكا وبودولي وتيمكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.