https://sputnikarabic.ae/20231121/حارس-منتخب-المغرب-يحقق-حلم-طفل-فلسطيني-مبتور-القدم-فيديو-1083338728.html
حارس منتخب المغرب يحقق حلم طفل فلسطيني مبتور القدم... فيديو
حارس منتخب المغرب يحقق حلم طفل فلسطيني مبتور القدم... فيديو
حقق حارس منتخب المغرب بكرة القدم، ياسين بونو، حلم طفل فلسطيني، بترت إحدى رجليه خلال غارة للجيش الإسرائيلي على غزة. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T08:20+0000
2023-11-21T08:20+0000
2023-11-21T08:20+0000
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تم تداول مقطع مصور نشره الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق، للطفل عاصف أبو مهادي، وهو يتحدث مع بونو عبر الهاتف بتقنية الفيديو ليبادره، بونو بالسؤال عن حاله، ليجيبه الطفل بأنه يحلم بلقائه، ليرد الحارس الغربي بأنه سيحقق حلمه ويلتقيه مستقبلا.ليدخل الطفل في نوبة بكاء بعد انتهاء المكالمة، قائلا: "حققت أحد أحلامي".هذا وكان الصحفي الفلسطيني قد نشر في وقت سابق، مقطعا مصورا للطفل يسأله عن أحلامه، حيث قال له بأنه يرغب بلقاء الحارس المغربي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, رياضة
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, رياضة
حارس منتخب المغرب يحقق حلم طفل فلسطيني مبتور القدم... فيديو
حقق حارس منتخب المغرب بكرة القدم، ياسين بونو، حلم طفل فلسطيني، بترت إحدى رجليه خلال غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.
تم تداول مقطع مصور نشره الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق، للطفل عاصف أبو مهادي، وهو يتحدث مع بونو عبر الهاتف بتقنية الفيديو ليبادره، بونو بالسؤال عن حاله، ليجيبه الطفل بأنه يحلم بلقائه، ليرد الحارس الغربي بأنه سيحقق حلمه ويلتقيه مستقبلا.
ليدخل الطفل في نوبة بكاء بعد انتهاء المكالمة، قائلا: "حققت أحد أحلامي".
هذا وكان الصحفي الفلسطيني قد نشر في وقت سابق، مقطعا مصورا للطفل يسأله عن أحلامه، حيث قال له بأنه يرغب بلقاء الحارس المغربي.