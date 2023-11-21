https://sputnikarabic.ae/20231121/خبير-زيلينسكي-يرفض-المفاوضات-لأنها-ستكون-خسارة-له-والأمريكي-ربما-يستغني-عنه-1083345791.html
خبير: زيلينسكي يرفض المفاوضات لأنها ستكون خسارة له والأمريكي ربما يستغني عنه
خبير: زيلينسكي يرفض المفاوضات لأنها ستكون خسارة له والأمريكي ربما يستغني عنه
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T13:33+0000
2023-11-21T13:33+0000
2023-11-21T13:33+0000
راديو
بلا قيود
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زيلينسكي يرفض المفاوضات لأنها ستكون خسارة له والأمريكي ربما يستغني عنه
زيلينسكي يرفض المفاوضات لأنها ستكون خسارة له والأمريكي ربما يستغني عنه
زيلينسكي يرفض التفاوض مع روسيا رغم الوضع الصعب للقوات الأوكرانية. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الدكتور رضوان قاسم:مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس وصلت إلى المرحلة النهائية. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:إيران تستعد لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. عن هذا قال الخبير بالشؤون الإقليمية الأستاذ طلال عتريسي:رئيس الوزراء القطري يبحث في موسكو وقف الحرب على قطاع غزة. وعن هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور علي الهيل:اتفاقية لتبادل العملات بين الصين والسعودية. وقال عنها أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2023
نغم كباس
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: زيلينسكي يرفض المفاوضات لأنها ستكون خسارة له والأمريكي ربما يستغني عنه
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
زيلينسكي يرفض التفاوض مع روسيا رغم الوضع الصعب للقوات الأوكرانية. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الدكتور رضوان قاسم:
"التراجع في الدعم لأوكرانيا أصبح ظاهرا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية أصبحوا متورطين في جبهتين معا، فلا الوضع الاقتصادي ولا العسكري يسمحان لهم بذلك، لذلك قرروا بعد أن سئموا وفشلوا للذهاب إلى دعم إسرائيل، وهذا يدل على أنه ليس لديهم أي آمال بتحقيق انتصارعلى روسيا، ولا سيما أن كل إمداداتهم العسكرية كانت تُضرب قبل وصولها إلى الجبهات فكل الدعم الذي قدموه أتى من دون نتيجة لهم. بالنسبة لـ زيلينسكي فهو يرفض المفاوضات لأنه يعرف أنها ستكون خسارة له والأمريكي ربما يستغني عنه".
مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس وصلت إلى المرحلة النهائية. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:
"جميع الأطراف المعنية في هذه المحادثات يتحدثون عن التوصل إلى اتفاق بهذا الموضوع وهناك ضغوطات في إسرائيل من قبل عوائل الأسرى لدى حماس وأيضا الولايات المتحدة تضغط بهذا الموضوع وربما سنشهد نوعا من الهدنة وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل".
إيران تستعد لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. عن هذا قال الخبير بالشؤون الإقليمية الأستاذ طلال عتريسي:
"يفترض أن الدعوى هي محاولة ربما تثمر وربما لا تثمر ولكن ممكن أن يكون هناك مجال للنظر بطبيعة الجرائم التي ترتكب، فعندما تقول إسرائيل أنها لا تثق بالمحكمة الجنائية الدولية هذا يعني أنها تخاف، وتقلق من إمكانية أن تدينها هذه المحكمة أو أن تستدعي بعض القيادات العسكرية أو السياسية".
رئيس الوزراء القطري يبحث في موسكو وقف الحرب على قطاع غزة. وعن هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور علي الهيل:
"لدى قطر وروسيا علاقات عسكرية وسياسية واقتصادية متميزة وهذا قد يدفعها للدخول في بريكس، وروسيا لديها موقف متوازن جدا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
اتفاقية لتبادل العملات بين الصين والسعودية. وقال عنها أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني:
"من شأنها أن تعزز من العلاقة التجارية بين البلدين وتعطي زخما قويا للعملتين بما يسهل خلق قناة جديدة للمدفوعات، وهذه الخطوة سيتبعها خطوات تعزز من النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي والابتعاد عن الدولار".
التفاصيل في الملف الصوتي...