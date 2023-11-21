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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231121/خبير-يتحدث-عن-مأزق-قوات-كييف-على-محور-كوبيانسك-1083337923.html
خبير يتحدث عن "مأزق" قوات كييف على محور كوبيانسك
خبير يتحدث عن "مأزق" قوات كييف على محور كوبيانسك
صرح الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، التي تحاول احتواء القوات الروسية، تواجه صعوبات كبيرة في مجال الخدمات... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T07:37+0000
2023-11-21T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصادره الخاصة: "في مناطق بودول وكوريلوفكا وكوفشاروفكا، يحاول العدو حشد القوات والوسائل لردع قواتنا".وأوضح أنه يتم إرسال الأسلحة والأفراد إلى الخطوط الأمامية، لكن القيادة الأوكرانية تواجه صعوبات كبيرة في النقل بسبب الخدمات اللوجستية.وبحسب الخبير، فإن معظم الجسور فوق نهر أوسكول قد دمرت أو تضررت، والمعابر العائمة الجديدة "تصمد" لمدة لا تزيد عن يوم واحد.وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الإثنين، أن القوات الروسية دمرت تجمعات 7 ألوية أوكرانية، وكبدتها خسائر جسيمة في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية الخاصة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات للألوية "14" و"41" و"57" التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق كوريلوفكا وبودولي وتيمكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.
https://sputnikarabic.ae/20231121/أوكرانيا-تعلن-انخفاض-إمدادات-القذائف-من-أمريكا-بشكل-حاد-1083336323.html
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روسيا, العالم

خبير يتحدث عن "مأزق" قوات كييف على محور كوبيانسك

07:37 GMT 21.11.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورقوات روسيا تحرر مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف الأوكرانية من نظام العنصرية النازية
قوات روسيا تحرر مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف الأوكرانية من نظام العنصرية النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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تابعنا عبر
صرح الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، التي تحاول احتواء القوات الروسية، تواجه صعوبات كبيرة في مجال الخدمات اللوجستية.
وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصادره الخاصة: "في مناطق بودول وكوريلوفكا وكوفشاروفكا، يحاول العدو حشد القوات والوسائل لردع قواتنا".
وأوضح أنه يتم إرسال الأسلحة والأفراد إلى الخطوط الأمامية، لكن القيادة الأوكرانية تواجه صعوبات كبيرة في النقل بسبب الخدمات اللوجستية.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
أوكرانيا تعلن انخفاض إمدادات القذائف من أمريكا بشكل حاد
07:05 GMT
وبحسب الخبير، فإن معظم الجسور فوق نهر أوسكول قد دمرت أو تضررت، والمعابر العائمة الجديدة "تصمد" لمدة لا تزيد عن يوم واحد.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الإثنين، أن القوات الروسية دمرت تجمعات 7 ألوية أوكرانية، وكبدتها خسائر جسيمة في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات للألوية "14" و"41" و"57" التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق كوريلوفكا وبودولي وتيمكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.
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