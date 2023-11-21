https://sputnikarabic.ae/20231121/خبير-يتحدث-عن-مأزق-قوات-كييف-على-محور-كوبيانسك-1083337923.html
خبير يتحدث عن "مأزق" قوات كييف على محور كوبيانسك
خبير يتحدث عن "مأزق" قوات كييف على محور كوبيانسك
صرح الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، التي تحاول احتواء القوات الروسية، تواجه صعوبات كبيرة في مجال الخدمات... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T07:37+0000
2023-11-21T07:37+0000
2023-11-21T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/15/1061434822_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_1854277704e1f521352c8b8473b618ec.jpg
وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصادره الخاصة: "في مناطق بودول وكوريلوفكا وكوفشاروفكا، يحاول العدو حشد القوات والوسائل لردع قواتنا".وأوضح أنه يتم إرسال الأسلحة والأفراد إلى الخطوط الأمامية، لكن القيادة الأوكرانية تواجه صعوبات كبيرة في النقل بسبب الخدمات اللوجستية.وبحسب الخبير، فإن معظم الجسور فوق نهر أوسكول قد دمرت أو تضررت، والمعابر العائمة الجديدة "تصمد" لمدة لا تزيد عن يوم واحد.وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الإثنين، أن القوات الروسية دمرت تجمعات 7 ألوية أوكرانية، وكبدتها خسائر جسيمة في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية الخاصة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات للألوية "14" و"41" و"57" التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق كوريلوفكا وبودولي وتيمكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.
https://sputnikarabic.ae/20231121/أوكرانيا-تعلن-انخفاض-إمدادات-القذائف-من-أمريكا-بشكل-حاد-1083336323.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/15/1061434822_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e01fdc931fedf1e725c20db1a6a93a53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
خبير يتحدث عن "مأزق" قوات كييف على محور كوبيانسك
صرح الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، التي تحاول احتواء القوات الروسية، تواجه صعوبات كبيرة في مجال الخدمات اللوجستية.
وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصادره الخاصة: "في مناطق بودول وكوريلوفكا وكوفشاروفكا، يحاول العدو حشد القوات والوسائل لردع قواتنا".
وأوضح أنه يتم إرسال الأسلحة والأفراد إلى الخطوط الأمامية، لكن القيادة الأوكرانية تواجه صعوبات كبيرة في النقل بسبب الخدمات اللوجستية.
وبحسب الخبير، فإن معظم الجسور فوق نهر أوسكول قد دمرت أو تضررت، والمعابر العائمة الجديدة "تصمد" لمدة لا تزيد عن يوم واحد.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الإثنين، أن القوات الروسية دمرت تجمعات 7 ألوية أوكرانية، وكبدتها خسائر جسيمة في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات للألوية "14" و"41" و"57" التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق كوريلوفكا وبودولي وتيمكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.