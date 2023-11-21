https://sputnikarabic.ae/20231121/رئيس-الوزراء-المصري-أي-سيناريو-يستهدف-نزوح-الفلسطينين-إلى-مصر-سيقابل-برد-حاسم-1083344654.html
رئيس الوزراء المصري: أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى مصر سيقابل برد حاسم
رئيس الوزراء المصري: أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى مصر سيقابل برد حاسم
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، "نجاح مصر في بناء رأي عام عالمي رافض للتهجير القسري للفلسطينيين". 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T12:26+0000
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وقال مدبولي، في كلمة له أمام مجلس النواب المصري، إن مصر تتعرض لضغوط اقتصادية وسياسية"، محذرا من أن "أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى مصر سيقابل برد حاسم وفق القانون الدولي". وأكد أن مصر تواجه تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطنية عواقبها وخيمة.وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن قطاع غزة والضفة الغربية هما جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن إدارة الأراضي المحتلة.جاء ذلك في حديثه مع الصحفيين الأجانب بمشاركة مراسل "سبوتنيك"، حيث أكد شكري على ضرورة حل الدولتين وأن هناك توافق دولي بشأن ضرورة تنفيذه لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الـ4 من يونيو 1967.وأكد شكري أن مصر لن تتأخر عن الوفاء بأي التزامات إنسانية تجاه الفلسطينيين، وأنها لن نتردد عن تقديم الدعم الذي يتوفر بتوافر الترتيبات اللوجستية.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس الوزراء المصري: أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى مصر سيقابل برد حاسم
12:26 GMT 21.11.2023 (تم التحديث: 12:36 GMT 21.11.2023)
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، "نجاح مصر في بناء رأي عام عالمي رافض للتهجير القسري للفلسطينيين".
وقال مدبولي، في كلمة له أمام مجلس النواب المصري، إن مصر تتعرض لضغوط اقتصادية وسياسية"، محذرا من أن "أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى مصر سيقابل برد حاسم وفق القانون الدولي".
وأكد أن مصر تواجه تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطنية عواقبها وخيمة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن قطاع غزة والضفة الغربية هما جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية
الواقعة تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن إدارة الأراضي المحتلة.
جاء ذلك في حديثه مع الصحفيين الأجانب بمشاركة مراسل "سبوتنيك
"، حيث أكد شكري على ضرورة حل الدولتين وأن هناك توافق دولي بشأن ضرورة تنفيذه لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الـ4 من يونيو 1967.
وأكد شكري أن مصر لن تتأخر عن الوفاء بأي التزامات إنسانية تجاه الفلسطينيين، وأنها لن نتردد عن تقديم الدعم الذي يتوفر بتوافر الترتيبات اللوجستية.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.