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روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة
روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة لها أقلعت من مطار محج قلعة بجمهورية داغستان الروسية إلى مصر، لنقل 27 طنًا إضافيا من المساعدات... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T07:22+0000
2023-11-21T07:22+0000
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
طوفان الأقصى
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موسكو-سبوتنيك.جاء في بيان الوزارة: "نقلت طائرة (رحلة جوية خاصة) تابعة لوزارة الطوارئ الروسية 27 طناً من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، قد أقلعت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من محج قلعة إلى جمهورية مصر العربية".وأوضحت الوزارة أن شحنة المساعدات ستُسلم إلى الهلال الأحمر المصري، الذي سيتولى إدخالها إلى قطاع غزة.وأضافت الوزارة أن تنظيم الجسر الجوي لإيصال المساعدات الإنسانية يجري بناء على توجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبتكليف من وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف.هذا وكانت وزارة الطوارئ الروسية، قد أعلنت يوم السبت،. 18 نوفمبر، عن إرسال 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.وقالت الطوارئ الروسية في بيان: "تعتزم وزارة الطوارئ الروسية إيصال 30 طنا أخرى من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة".
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى

روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة

07:22 GMT 21.11.2023
© Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة
وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Photo / The Russian embassy in Egypt
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة لها أقلعت من مطار محج قلعة بجمهورية داغستان الروسية إلى مصر، لنقل 27 طنًا إضافيا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.
موسكو-سبوتنيك.جاء في بيان الوزارة: "نقلت طائرة (رحلة جوية خاصة) تابعة لوزارة الطوارئ الروسية 27 طناً من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، قد أقلعت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من محج قلعة إلى جمهورية مصر العربية".
وأوضحت الوزارة أن شحنة المساعدات ستُسلم إلى الهلال الأحمر المصري، الذي سيتولى إدخالها إلى قطاع غزة.
وأضافت الوزارة أن تنظيم الجسر الجوي لإيصال المساعدات الإنسانية يجري بناء على توجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبتكليف من وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف.
هذا وكانت وزارة الطوارئ الروسية، قد أعلنت يوم السبت،. 18 نوفمبر، عن إرسال 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.
وقالت الطوارئ الروسية في بيان: "تعتزم وزارة الطوارئ الروسية إيصال 30 طنا أخرى من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة".
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