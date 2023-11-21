https://sputnikarabic.ae/20231121/شويغو-يعلن-تضاعف-إمدادات-سلاح-المدفعية-للجيش-نحو-5-مرات-وإنتاج-3-غواصات-روسية-متعددة-المهام-1083344087.html
شويغو يعلن تضاعف إمدادات سلاح المدفعية للجيش نحو 5 مرات وإنتاج 3 غواصات روسية متعددة المهام
شويغو يعلن تضاعف إمدادات سلاح المدفعية للجيش نحو 5 مرات وإنتاج 3 غواصات روسية متعددة المهام
صرح وزيرالدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن إمدادات سلاح المدفعية للجيش الروسي تضاعفت 4.9 مرة، وتم إنتاج 3 غواصات روسية متعددة المهام. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T12:17+0000
2023-11-21T12:17+0000
2023-11-21T12:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وخلال اجتماع الإدارة العسكرية الروسية، ذكر شويغو أنه "منذ بدء العملية الخاصة زادت إمدادات الجيش الروسي من المدفعية بـ 4.9 مرة والدبابات بـ 3 مرات والطائرات المسيرة بـ 16 مرة والصواريخ العالية الدقة بـ 5 مرات، وسيتم تزويد القوات البحرية هذا العام بثلاثة غواصات حديثة متعددة المهام مزودة بمنظومات صواريخ "كاليبر".وأشار شويغو إلى أن "القوات الروسية تواصل صد الهجوم المضاد بنجاح، ولا تزال تحافظ على مواقعها بثقة عالية على طول خط التماس مع العدو الأوكراني، ونعمل على تحسين مواقعنا تدريجيًا، كما يتعرض العدو بشكل مستمر للنيران الروسية مما يمنعه من التقدم للأمام".وأضاف شويغو أن "جميع محاولات القوات المسلحة الأوكرانية القيام بعملية برمائية في اتجاه خيرسون باءت بالفشل، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية لقواتنا العسكرية، وتكبدت وحدات مشاة البحرية وقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات الأوكرانية خسائر فادحة".وقال الوزير الروسي: "أظهرت الأسلحة الصاروخية فعاليتها في المنطقة العسكرية الشمالية، وأثبتت الأسلحة الصاروخية الحديثة فعاليتها العالية خلال عملية عسكرية خاصة، وتم تنفيذ أكثر من 270 ضربة صاروخية".وأضاف شويغو: "إن الفرقاطة "أدميرال غولوفكو" المزودة بـ "تسيركون" الفرط صوتية، تخضع حاليًا لاختبارات الدولة. وسيتجاوز عدد حاملات الأسلحة الدقيقة البعيدة المدى أكثر من 40 وحدة بحلول نهاية العام".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231121/لانتسيت-الروسية-تمزق-إم777-الأمريكية-إلى-أشلاء-فيديو-1083339892.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم
شويغو يعلن تضاعف إمدادات سلاح المدفعية للجيش نحو 5 مرات وإنتاج 3 غواصات روسية متعددة المهام
صرح وزيرالدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن إمدادات سلاح المدفعية للجيش الروسي تضاعفت 4.9 مرة، وتم إنتاج 3 غواصات روسية متعددة المهام.
وخلال اجتماع الإدارة العسكرية الروسية، ذكر شويغو أنه "منذ بدء العملية الخاصة زادت إمدادات الجيش الروسي من المدفعية بـ 4.9 مرة والدبابات بـ 3 مرات والطائرات المسيرة بـ 16 مرة والصواريخ العالية الدقة بـ 5 مرات، وسيتم تزويد القوات البحرية هذا العام بثلاثة غواصات حديثة متعددة المهام مزودة بمنظومات صواريخ "كاليبر".
وأشار شويغو إلى أن "القوات الروسية تواصل صد الهجوم المضاد بنجاح، ولا تزال تحافظ على مواقعها بثقة عالية على طول خط التماس مع العدو الأوكراني، ونعمل على تحسين مواقعنا تدريجيًا، كما يتعرض العدو بشكل مستمر للنيران الروسية مما يمنعه من التقدم للأمام".
وأضاف شويغو أن "جميع محاولات القوات المسلحة الأوكرانية القيام بعملية برمائية في اتجاه خيرسون باءت بالفشل، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية لقواتنا العسكرية، وتكبدت وحدات مشاة البحرية وقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات الأوكرانية خسائر فادحة".
وقال الوزير إن "القوات الروسية تواصل تقليص القدرات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية على جميع المحاور، وهناك كثيرون من الجنود الأوكرانيين يستسلمون مدركين عدم جدوى محاولات اختراق دفاعنا".
وأردف شويغو، قائلا: "العدو الأوكراني خسر منذ بداية الشهر أكثر من 13700 عسكري ونحو 1800 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية المختلفة".
وقال الوزير الروسي: "أظهرت الأسلحة الصاروخية فعاليتها في المنطقة العسكرية الشمالية، وأثبتت الأسلحة الصاروخية الحديثة فعاليتها العالية خلال عملية عسكرية خاصة، وتم تنفيذ أكثر من 270 ضربة صاروخية".
وأضاف شويغو: "إن الفرقاطة "أدميرال غولوفكو" المزودة بـ "تسيركون" الفرط صوتية، تخضع حاليًا لاختبارات الدولة. وسيتجاوز عدد حاملات الأسلحة الدقيقة البعيدة المدى أكثر من 40 وحدة بحلول نهاية العام".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.