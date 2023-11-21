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علماء روس يطورون طريقة "رخيصة" لاستخراج النفط العالي اللزوجة
علماء روس يطورون طريقة "رخيصة" لاستخراج النفط العالي اللزوجة
توصل فريق من العلماء الروس لتطوير طريقة لزيادة إنتاج النفط العالي اللزوجة بطريقة أرخص، من خلال استخدام أكثر كفاءة للطاقة الحرارية التي يتم ضخها لبئر النفط. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T07:51+0000
2023-11-21T07:51+0000
روسيا
اقتصاد
سوق النفط
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أعلن علماء من جامعة "تومين" الروسية عن تطويرهم لنموذج رياضي يسهم بزيادة إنتاج النفط من الآبار دون الحاجة لمصاريف إضافية، وذلك باستخدم الطاقة الحرارية التي يتم ضخها في الآبار.وقال العلماء إن إنتاج الوقود الأحفوري ينمو سنويا بمقدار 2-3 ملايين برميل يوميا، بينما من أجل تطوير الصناعة من الضروري الحفاظ على معدل استخراج النفط.وأشار الخبراء إلى أن فعالية جميع مراحل التكنولوجيا تعتمد بشكل مباشر على مدتها، كما حددوا المدة المطلوبة لكل مرحلة من عمليات ضخ البخار في البئر، للحصول على زيت عالي اللزوجة.من جهته قال المحاضر في قسم نمذجة العمليات والأنظمة الفيزيائية في الجامعة ألكسندر جيلمانوف، إنه باستخدام النموذج الرياضي المطور، يمكن تحديد مدة مراحل التأثير الدوري للبخار على النفط في الآبار.هذا وبدأت بعض البلدان في إنتاج النفط عالي اللزوجة، والذي كانت رواسبه أقل تطورا من رواسب النفط التقليدية. وبما أنه يتدفق خارج التكوين بشكل أبطأ بكثير، فإن استخراجه يتطلب استخدام تقنيات خاصة، مثل حقن البخار، الذي بدوره يسخن الزيت لتقل لزوجته، تدفا بشكل أفضل.
https://sputnikarabic.ae/20220511/علماء-روس-يجدون-طريقة-صديقة-للبيئة-لمعالجة-نفايات-النفط-وإنتاج-منتجات-جديدة-في-مجال-الطاقة-1062113469.html
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روسيا, اقتصاد, سوق النفط
روسيا, اقتصاد, سوق النفط

علماء روس يطورون طريقة "رخيصة" لاستخراج النفط العالي اللزوجة

07:51 GMT 21.11.2023
© AFP 2023 / CESAR MANSOحقل نفط
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / CESAR MANSO
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توصل فريق من العلماء الروس لتطوير طريقة لزيادة إنتاج النفط العالي اللزوجة بطريقة أرخص، من خلال استخدام أكثر كفاءة للطاقة الحرارية التي يتم ضخها لبئر النفط.
أعلن علماء من جامعة "تومين" الروسية عن تطويرهم لنموذج رياضي يسهم بزيادة إنتاج النفط من الآبار دون الحاجة لمصاريف إضافية، وذلك باستخدم الطاقة الحرارية التي يتم ضخها في الآبار.
وقال العلماء إن إنتاج الوقود الأحفوري ينمو سنويا بمقدار 2-3 ملايين برميل يوميا، بينما من أجل تطوير الصناعة من الضروري الحفاظ على معدل استخراج النفط.

وأشار العلماء إلى أن الطريقة تعتمد على تدوير البخار في البئر والذي يتم على عدة مراحل، حيث يتم ضخ البخار في البئر ومن ثم إغلاقه حتى يتكثف البخار في النفط، ليعاد فتحه وضخ النفط.

وأشار الخبراء إلى أن فعالية جميع مراحل التكنولوجيا تعتمد بشكل مباشر على مدتها، كما حددوا المدة المطلوبة لكل مرحلة من عمليات ضخ البخار في البئر، للحصول على زيت عالي اللزوجة.
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من جهته قال المحاضر في قسم نمذجة العمليات والأنظمة الفيزيائية في الجامعة ألكسندر جيلمانوف، إنه باستخدام النموذج الرياضي المطور، يمكن تحديد مدة مراحل التأثير الدوري للبخار على النفط في الآبار.

وبحسب دراسات الباحثين فإن استخدام المعايير التكنولوجية الأمثل، يجعل من الممكن إنتاج المزيد من النفط بنسبة 10% تقريبًا لكل دورة وبنفس التكاليف.

هذا وبدأت بعض البلدان في إنتاج النفط عالي اللزوجة، والذي كانت رواسبه أقل تطورا من رواسب النفط التقليدية. وبما أنه يتدفق خارج التكوين بشكل أبطأ بكثير، فإن استخراجه يتطلب استخدام تقنيات خاصة، مثل حقن البخار، الذي بدوره يسخن الزيت لتقل لزوجته، تدفا بشكل أفضل.
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