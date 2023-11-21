https://sputnikarabic.ae/20231121/علماء-روس-يكتشفون-موجات-قادرة-على-نقل-الأجسام-المادية-1083335726.html
علماء روس يكتشفون موجات قادرة على نقل الأجسام المادية
علماء روس يكتشفون موجات قادرة على نقل الأجسام المادية
أثبت موظفو المعهد المشترك لدرجات الحرارة المرتفعة والتابع لأكاديمية العلوم الروسية أن الموجات الانفرادية من السوليتونات لا يمكنها نقل الطاقة فحسب، بل المادة... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T05:44+0000
2023-11-21T05:44+0000
2023-11-21T05:44+0000
مجتمع
علوم
روسيا
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وقالت الخدمة لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا لوجهة النظر المقبولة عمومًا، والمسجلة في معظم كتب الفيزياء الجامعية الحديثة، فإن الموجات تنقل الطاقة والمعلومات، لكنها لا تنقل المادة. وقد أثبت فيزيائيون من المعهد المشترك لدرجات الحرارة المرتفعة التابع لأكاديمية العلوم الروسية أنه ليس الأمر كذلك".وأضافت الخدمة: "قام العلماء بتحليل خصائص السوليتونات - الموجات المنفردة التي توجد بسبب توازن التأثيرات غير الخطية والتشتت. مثل هذه الموجات منتشرة على نطاق واسع في الطبيعة: يمكن اعتبار الأمثلة الأكثر وضوحًا للسوليتونات بمثابة تسونامي أو موجة مد وجزر".خلال الدراسة، قام الفيزيائيون بتحليل خصائص الموجات "الغريبة" - وهي سوليتونات البلازما الصوتية. اتضح أنها عندما تتحرك، تقوم بنقل المادة في اتجاه واحد. علاوة على ذلك، تمكن العلماء من إثبات أن نقل المادة هو خاصية أساسية متكاملة للسوليتونات.وقال فيودور تروخاتشيف، كبير الباحثين في المعهد المشترك لدرجات الحرارة المرتفعة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن البيانات التي تم الحصول عليها ستسمح بمراعاة عوامل إضافية ضمان سلامة شبكات الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، بمساعدتها، من الممكن التنبؤ بالطقس الفضائي بدقة أكبر وإجراء الحسابات اللازمة عند تصميم المركبات الفضائية.وأضاف تروخاتشيف: "النتائج التي تم الحصول عليها ليست ذات أهمية نظرية فقط. في المستقبل، يمكن استخدامها في تحليل تدفقات الجسيمات المشحونة في البلازما، بما في ذلك البلازما الفضائية، وفي دراسة العمليات في الغلاف المغناطيسي للأرض والنشاط الشمسي، ويمكن أيضًا استخدامها في أنظمة الإنذار بالتسونامي وحل المشكلات الأخرى".
https://sputnikarabic.ae/20231114/علماء-روس-يبتكرون-بديلا-للسكر-خال-من-الكربوهيدرات-1083147405.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, روسيا
علماء روس يكتشفون موجات قادرة على نقل الأجسام المادية
أثبت موظفو المعهد المشترك لدرجات الحرارة المرتفعة والتابع لأكاديمية العلوم الروسية أن الموجات الانفرادية من السوليتونات لا يمكنها نقل الطاقة فحسب، بل المادة أيضًا، حسبما صرحت الخدمة الصحفية للمعهد.
وقالت الخدمة لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا لوجهة النظر المقبولة عمومًا، والمسجلة في معظم كتب الفيزياء الجامعية الحديثة، فإن الموجات تنقل الطاقة والمعلومات، لكنها لا تنقل المادة. وقد أثبت فيزيائيون من المعهد المشترك لدرجات الحرارة المرتفعة التابع لأكاديمية العلوم الروسية أنه ليس الأمر كذلك".
وأضافت الخدمة: "قام العلماء بتحليل خصائص السوليتونات - الموجات المنفردة التي توجد بسبب توازن التأثيرات غير الخطية والتشتت. مثل هذه الموجات منتشرة على نطاق واسع في الطبيعة: يمكن اعتبار الأمثلة الأكثر وضوحًا للسوليتونات بمثابة تسونامي أو موجة مد وجزر".
خلال الدراسة، قام الفيزيائيون بتحليل خصائص الموجات "الغريبة" - وهي سوليتونات البلازما الصوتية. اتضح أنها عندما تتحرك، تقوم بنقل المادة في اتجاه واحد. علاوة على ذلك، تمكن العلماء من إثبات أن نقل المادة هو خاصية أساسية متكاملة للسوليتونات.
وقال فيودور تروخاتشيف، كبير الباحثين في المعهد المشترك لدرجات الحرارة المرتفعة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن البيانات التي تم الحصول عليها ستسمح بمراعاة عوامل إضافية ضمان سلامة شبكات الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، بمساعدتها، من الممكن التنبؤ بالطقس الفضائي بدقة أكبر وإجراء الحسابات اللازمة عند تصميم المركبات الفضائية.
وأضاف تروخاتشيف: "النتائج التي تم الحصول عليها ليست ذات أهمية نظرية فقط. في المستقبل، يمكن استخدامها في تحليل تدفقات الجسيمات المشحونة في البلازما، بما في ذلك البلازما الفضائية، وفي دراسة العمليات في الغلاف المغناطيسي للأرض والنشاط الشمسي، ويمكن أيضًا استخدامها في أنظمة الإنذار بالتسونامي وحل المشكلات الأخرى".