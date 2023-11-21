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https://sputnikarabic.ae/20231121/غفوزديكا-ينسف-مقرا-عملياتيا-أوكرانيا-فيديو-1083356165.html
"غفوزديكا" ينسف مقرا عملياتيا أوكرانيا... فيديو
"غفوزديكا" ينسف مقرا عملياتيا أوكرانيا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير موقع مراقبة أوكراني بوساطة مدفع هاوتزو ذاتي الدفع من نوع "غفوزديكا" على... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T16:31+0000
2023-11-21T16:31+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات دقيقة ومدمرة لمواقع تمركز القوات الأوكرانية وتحييد الكثير من الجنود وتدمير آليات أوكرانية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر قيام طواقم طائرات روسية من طراز "سو-34" بتدمير مواقع أوكرانية محصنة على محور جنوب دونيتسك.وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الجوية الروسية بالتعاون مع المدفعية دمرت عدة مواقع أوكرانية محصنة وحيدت المئات من الجنود الأوكرانيين.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

"غفوزديكا" ينسف مقرا عملياتيا أوكرانيا... فيديو

16:31 GMT 21.11.2023
© Sputnik . Алексей Куденко / الانتقال إلى بنك الصورمدفع ذاتي الحركة من نوع "غفوزديكا" تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
مدفع ذاتي الحركة من نوع غفوزديكا تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Алексей Куденко
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير موقع مراقبة أوكراني بوساطة مدفع هاوتزو ذاتي الدفع من نوع "غفوزديكا" على محور سوليدار.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات دقيقة ومدمرة لمواقع تمركز القوات الأوكرانية وتحييد الكثير من الجنود وتدمير آليات أوكرانية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر قيام طواقم طائرات روسية من طراز "سو-34" بتدمير مواقع أوكرانية محصنة على محور جنوب دونيتسك.
وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الجوية الروسية بالتعاون مع المدفعية دمرت عدة مواقع أوكرانية محصنة وحيدت المئات من الجنود الأوكرانيين.
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