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https://sputnikarabic.ae/20231121/قصف-إسرائيلي-يطال-مركزا-للجيش-اللبناني-وحزب-الله-يستهدف-موقعا-إسرائيليا-على-الحدود-1083340065.html
قصف إسرائيلي يطال مركزا للجيش اللبناني و"حزب الله" يستهدف موقعا إسرائيليا على الحدود
قصف إسرائيلي يطال مركزا للجيش اللبناني و"حزب الله" يستهدف موقعا إسرائيليا على الحدود
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، "استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي جنوبي البلاد بالأسلحة المناسبة". 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T09:25+0000
2023-11-21T09:25+0000
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وقال الحزب، في بيان له، إنه "حقق إصابات مباشرة داخل الموقع"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لحزب الله بما فيها بنية عسكرية.من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، عن "قصف مدفعي إسرائيلي طال مركزا للجيش اللبناني في الوزاني ما تسبب بأضرار كبيرة".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق صباح اليوم، "استهداف منزل في مستوطنة المطلة يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي".وقال الحزب، في بيان له، إن ذلك يأتي "ردا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، ودعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة"، مشيرا إلى أن الاستهداف كان بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته مباشرة.وأعلن حزب الله اللبناني، في بيانات متتالية سابقة، عن استهداف عدد من الأهداف والمواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.واستهدفت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان، أمس الإثنين، "منازل مأهولة في بلدة الخيام جنوبي لبنان.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيرة إسرائيلية معادية أغارت على بلدة الخيام واستهدفت منازل سكنية مأهولة، ولم يسجل وقوع إصابات، كما استهدفت مسيرة ثانية منزلا في الخيام بالقرب من منزل النائب علي حسن خليل واقتصرت الأضرار على الماديات".كما أفادت الوكالة اللبنانية "بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف كنيسة مار جرجس في بلدة يارون - قضاء بنت جبيل، وألحق فيها أضرارا كبيرة".من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مراكز تجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة بواسطة 3 مسيرات، وتحقيق إصابات مباشرة.يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231120/إسرائيل-تقصف-جنوبي-لبنان-وحزب-الله-يرد-بـ3-مسيرات-1083323187.html
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https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-صاروخ-أرض-جو-أطلق-من-لبنان-باتجاه-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-1083251353.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى

قصف إسرائيلي يطال مركزا للجيش اللبناني و"حزب الله" يستهدف موقعا إسرائيليا على الحدود

09:25 GMT 21.11.2023
© Sputnik . ABDUL KADER AL BAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . ABDUL KADER AL BAY
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، "استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي جنوبي البلاد بالأسلحة المناسبة".
وقال الحزب، في بيان له، إنه "حقق إصابات مباشرة داخل الموقع"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لحزب الله بما فيها بنية عسكرية.
من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، عن "قصف مدفعي إسرائيلي طال مركزا للجيش اللبناني في الوزاني ما تسبب بأضرار كبيرة".
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إسرائيل تقصف جنوبي لبنان... و"حزب الله" يرد بـ3 مسيرات وقذائف مدفعية وصاروخية
أمس, 15:47 GMT
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق صباح اليوم، "استهداف منزل في مستوطنة المطلة يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي".
وقال الحزب، في بيان له، إن ذلك يأتي "ردا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، ودعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة"، مشيرا إلى أن الاستهداف كان بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته مباشرة.
وأعلن حزب الله اللبناني، في بيانات متتالية سابقة، عن استهداف عدد من الأهداف والمواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
واستهدفت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان، أمس الإثنين، "منازل مأهولة في بلدة الخيام جنوبي لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيرة إسرائيلية معادية أغارت على بلدة الخيام واستهدفت منازل سكنية مأهولة، ولم يسجل وقوع إصابات، كما استهدفت مسيرة ثانية منزلا في الخيام بالقرب من منزل النائب علي حسن خليل واقتصرت الأضرار على الماديات".
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19 نوفمبر, 12:33 GMT
كما أفادت الوكالة اللبنانية "بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف كنيسة مار جرجس في بلدة يارون - قضاء بنت جبيل، وألحق فيها أضرارا كبيرة".
من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مراكز تجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة بواسطة 3 مسيرات، وتحقيق إصابات مباشرة.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
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وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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