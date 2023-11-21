https://sputnikarabic.ae/20231121/لانتسيت-الروسية-تمزق-إم777-الأمريكية-إلى-أشلاء-فيديو-1083339892.html
لانتسيت" الروسية تمزق "إم777" الأمريكية إلى أشلاء... فيديو
لانتسيت" الروسية تمزق "إم777" الأمريكية إلى أشلاء... فيديو
يعتبر الخبراء الطائرة المسيرة الانتحارية "لانتسيت" واحدة من أكثر الذخائر فعالية في العالم. وعلى الرغم من أنظمة التمويه والحرب الإلكترونية، نجحت الطائرات... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T09:00+0000
2023-11-21T09:00+0000
2023-11-21T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن "وحدة بحرية روسية استخدمت ذخيرة "لانتسيت" لتدمير مدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز إف إتش70 في غابة كثيفة. وفي ضربة أخرى، مزقت الطائرة مدفع هاوتزر إم777 الذي أرسله الناتو".تجدر الإشارة إلى أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، خضعت طائرات لانتسيت لتحديث كبير. بفضل جناحين على شكل إكس، تستطيع الطائرة المسيرة المناورة والتحليق بشكل عمودي تقريبًا. تجعل المواد المركبة وتصميم الذخيرة غير مرئية لرادارات العدو.اعتمادًا على الإصدار، يبلغ الحد الأقصى لمدى طيران لانتسيت ما بين 40 إلى 70 كيلومترًا. في وضع القتال، يمكن للطائرة أن تحمل كلاً من الرؤوس الحربية الشديدة الانفجار والرؤوس الحربية التراكمية.وكانت هناك أيضًا تقارير تفيد بأن الإصدارات الجديدة من الطائرة المسيرة مزودة بأجهزة تصوير حراري، مما يجعل من الممكن ضرب معدات وبمدافع القوات المسلحة الأوكرانية ليلاً.
https://sputnikarabic.ae/20231121/خبير-يتحدث-عن-مأزق-قوات-كييف-على-محور-كوبيانسك-1083337923.html
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لانتسيت" الروسية تمزق "إم777" الأمريكية إلى أشلاء... فيديو
يعتبر الخبراء الطائرة المسيرة الانتحارية "لانتسيت" واحدة من أكثر الذخائر فعالية في العالم. وعلى الرغم من أنظمة التمويه والحرب الإلكترونية، نجحت الطائرات الانتحارية الروسية في ضرب أنظمة المدفعية الغربية الصنع التي تم تسليمها إلى أوكرانيا.
ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن "وحدة بحرية روسية استخدمت ذخيرة "لانتسيت" لتدمير مدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز إف إتش70 في غابة كثيفة. وفي ضربة أخرى، مزقت الطائرة مدفع هاوتزر إم777 الذي أرسله الناتو".
تجدر الإشارة إلى أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، خضعت طائرات لانتسيت لتحديث كبير. بفضل جناحين على شكل إكس، تستطيع الطائرة المسيرة المناورة والتحليق بشكل عمودي تقريبًا. تجعل المواد المركبة وتصميم الذخيرة غير مرئية لرادارات العدو.
اعتمادًا على الإصدار، يبلغ الحد الأقصى لمدى طيران لانتسيت ما بين 40 إلى 70 كيلومترًا. في وضع القتال، يمكن للطائرة أن تحمل كلاً من الرؤوس الحربية الشديدة الانفجار والرؤوس الحربية التراكمية.
وكانت هناك أيضًا تقارير تفيد بأن الإصدارات الجديدة من الطائرة المسيرة مزودة بأجهزة تصوير حراري، مما يجعل من الممكن ضرب معدات وبمدافع القوات المسلحة الأوكرانية ليلاً.