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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231121/لانتسيت-الروسية-تمزق-إم777-الأمريكية-إلى-أشلاء-فيديو-1083339892.html
لانتسيت" الروسية تمزق "إم777" الأمريكية إلى أشلاء... فيديو
لانتسيت" الروسية تمزق "إم777" الأمريكية إلى أشلاء... فيديو
يعتبر الخبراء الطائرة المسيرة الانتحارية "لانتسيت" واحدة من أكثر الذخائر فعالية في العالم. وعلى الرغم من أنظمة التمويه والحرب الإلكترونية، نجحت الطائرات... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T09:00+0000
2023-11-21T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن "وحدة بحرية روسية استخدمت ذخيرة "لانتسيت" لتدمير مدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز إف إتش70 في غابة كثيفة. وفي ضربة أخرى، مزقت الطائرة مدفع هاوتزر إم777 الذي أرسله الناتو".تجدر الإشارة إلى أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، خضعت طائرات لانتسيت لتحديث كبير. بفضل جناحين على شكل إكس، تستطيع الطائرة المسيرة المناورة والتحليق بشكل عمودي تقريبًا. تجعل المواد المركبة وتصميم الذخيرة غير مرئية لرادارات العدو.اعتمادًا على الإصدار، يبلغ الحد الأقصى لمدى طيران لانتسيت ما بين 40 إلى 70 كيلومترًا. في وضع القتال، يمكن للطائرة أن تحمل كلاً من الرؤوس الحربية الشديدة الانفجار والرؤوس الحربية التراكمية.وكانت هناك أيضًا تقارير تفيد بأن الإصدارات الجديدة من الطائرة المسيرة مزودة بأجهزة تصوير حراري، مما يجعل من الممكن ضرب معدات وبمدافع القوات المسلحة الأوكرانية ليلاً.
https://sputnikarabic.ae/20231121/خبير-يتحدث-عن-مأزق-قوات-كييف-على-محور-كوبيانسك-1083337923.html
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
رصد عسكري

لانتسيت" الروسية تمزق "إم777" الأمريكية إلى أشلاء... فيديو

09:00 GMT 21.11.2023
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصور"لانتسيت" روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية
لانتسيت روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
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يعتبر الخبراء الطائرة المسيرة الانتحارية "لانتسيت" واحدة من أكثر الذخائر فعالية في العالم. وعلى الرغم من أنظمة التمويه والحرب الإلكترونية، نجحت الطائرات الانتحارية الروسية في ضرب أنظمة المدفعية الغربية الصنع التي تم تسليمها إلى أوكرانيا.
ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن "وحدة بحرية روسية استخدمت ذخيرة "لانتسيت" لتدمير مدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز إف إتش70 في غابة كثيفة. وفي ضربة أخرى، مزقت الطائرة مدفع هاوتزر إم777 الذي أرسله الناتو".
قوات روسيا تحرر مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف الأوكرانية من نظام العنصرية النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير يتحدث عن "مأزق" قوات كييف على محور كوبيانسك
07:37 GMT
تجدر الإشارة إلى أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، خضعت طائرات لانتسيت لتحديث كبير. بفضل جناحين على شكل إكس، تستطيع الطائرة المسيرة المناورة والتحليق بشكل عمودي تقريبًا. تجعل المواد المركبة وتصميم الذخيرة غير مرئية لرادارات العدو.
اعتمادًا على الإصدار، يبلغ الحد الأقصى لمدى طيران لانتسيت ما بين 40 إلى 70 كيلومترًا. في وضع القتال، يمكن للطائرة أن تحمل كلاً من الرؤوس الحربية الشديدة الانفجار والرؤوس الحربية التراكمية.
وكانت هناك أيضًا تقارير تفيد بأن الإصدارات الجديدة من الطائرة المسيرة مزودة بأجهزة تصوير حراري، مما يجعل من الممكن ضرب معدات وبمدافع القوات المسلحة الأوكرانية ليلاً.
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