https://sputnikarabic.ae/20231121/مسؤول-في-الجبهة-الشعبية-يوضح-شروط-اتفاق-الهدنة-مع-اسرائيل-1083355253.html

مسؤول في "الجبهة الشعبية" يوضح شروط اتفاق الهدنة مع اسرائيل

مسؤول في "الجبهة الشعبية" يوضح شروط اتفاق الهدنة مع اسرائيل

أعلن مسؤول "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في لبنان، هيثم عبدو، اليوم الثلاثاء، أن "المقاومة الفلسطينية وبعد التشاور فيما بينها، وافقت على عقد صفقة تبادل للأسرى... 21.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-21T16:03+0000

2023-11-21T16:03+0000

2023-11-21T16:03+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

اسرائيل

العالم

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وأوضح المسؤول الفلسطيني أن شروط الاتفاق تقضي بالإفراج عن 50 محتجزا إسرائيليا من مستوطنين وحملة الجنسيات المزدوجة، مقابل 300 من الأسرى الفلسطينيين من نساء وأطفال، على أن يتم الأمر على دفعات بحيث يتم إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين في اليوم مقابل 30 امرأة وطفلا فلسطينيا.ومن ضمن الشروط أيضا "إيقاف تحليق الطيران في الشمال وكامل قطاع غزة لمدة ست ساعات يوميا، فيما سيتم إدخال 300 شاحنة مساعدات إلى كامل قطاع غزة وليس الجنوب فقط"، مشددا على أن "أمريكا وقطر هما الضامنين لاستمرار الاتفاق".وأعاد عبدو الحديث عن أن "الولايات المتحدة على أنها هي من تملك قرار وقف الحرب وليس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتأزم داخليا والذي قد يواجه اضطرابات يسارية داخل إسرائيل بسبب أفعاله في غزة".وحول أوضاع المستشفيات وإمكانية شمولها في الصفقة، نفى المسؤول في الجبهة الشعبية أن تكون من ضمن بنود التفاق، مؤكدا أن الاتفاق صُوّب نحو القضايا الأساسية كالأسرى وتحليق الطيران والمساعدات.

https://sputnikarabic.ae/20231121/الرئيس-التركي-أولويتنا-هي-التوصل-إلى-وقف-لإطلاق-النار-في-غزة-في-أقرب-وقت-ممكن-1083353928.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, العالم