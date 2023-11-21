https://sputnikarabic.ae/20231121/مسؤول-في-الجبهة-الشعبية-يوضح-شروط-اتفاق-الهدنة-مع-اسرائيل-1083355253.html
مسؤول في "الجبهة الشعبية" يوضح شروط اتفاق الهدنة مع اسرائيل
مسؤول في "الجبهة الشعبية" يوضح شروط اتفاق الهدنة مع اسرائيل
أعلن مسؤول "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في لبنان، هيثم عبدو، اليوم الثلاثاء، أن "المقاومة الفلسطينية وبعد التشاور فيما بينها، وافقت على عقد صفقة تبادل للأسرى... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T16:03+0000
2023-11-21T16:03+0000
2023-11-21T16:03+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
العالم
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وأوضح المسؤول الفلسطيني أن شروط الاتفاق تقضي بالإفراج عن 50 محتجزا إسرائيليا من مستوطنين وحملة الجنسيات المزدوجة، مقابل 300 من الأسرى الفلسطينيين من نساء وأطفال، على أن يتم الأمر على دفعات بحيث يتم إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين في اليوم مقابل 30 امرأة وطفلا فلسطينيا.ومن ضمن الشروط أيضا "إيقاف تحليق الطيران في الشمال وكامل قطاع غزة لمدة ست ساعات يوميا، فيما سيتم إدخال 300 شاحنة مساعدات إلى كامل قطاع غزة وليس الجنوب فقط"، مشددا على أن "أمريكا وقطر هما الضامنين لاستمرار الاتفاق".وأعاد عبدو الحديث عن أن "الولايات المتحدة على أنها هي من تملك قرار وقف الحرب وليس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتأزم داخليا والذي قد يواجه اضطرابات يسارية داخل إسرائيل بسبب أفعاله في غزة".وحول أوضاع المستشفيات وإمكانية شمولها في الصفقة، نفى المسؤول في الجبهة الشعبية أن تكون من ضمن بنود التفاق، مؤكدا أن الاتفاق صُوّب نحو القضايا الأساسية كالأسرى وتحليق الطيران والمساعدات.
https://sputnikarabic.ae/20231121/الرئيس-التركي-أولويتنا-هي-التوصل-إلى-وقف-لإطلاق-النار-في-غزة-في-أقرب-وقت-ممكن-1083353928.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, العالم
مسؤول في "الجبهة الشعبية" يوضح شروط اتفاق الهدنة مع اسرائيل
أعلن مسؤول "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في لبنان، هيثم عبدو، اليوم الثلاثاء، أن "المقاومة الفلسطينية وبعد التشاور فيما بينها، وافقت على عقد صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل برعاية أمريكية قطرية".
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن شروط الاتفاق تقضي بالإفراج عن 50 محتجزا إسرائيليا من مستوطنين وحملة الجنسيات المزدوجة، مقابل 300 من الأسرى الفلسطينيين من نساء وأطفال، على أن يتم الأمر على دفعات بحيث يتم إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين في اليوم مقابل 30 امرأة وطفلا فلسطينيا.
ومن ضمن الشروط أيضا "إيقاف تحليق الطيران في الشمال وكامل قطاع غزة لمدة ست ساعات يوميا، فيما سيتم إدخال 300 شاحنة مساعدات إلى كامل قطاع غزة وليس الجنوب فقط"، مشددا على أن "أمريكا وقطر هما الضامنين لاستمرار الاتفاق".
وحول بدء تنفيذ الشروط، بيّن المسؤول الفلسطيني أنهم بانتظار موافقة إسرائيل النهائية، آملا أن لا يفعلوا كما في كل مرة ويقوموا بتغيير شروطهم أو إضافة عقبات.
وأعاد عبدو الحديث عن أن "الولايات المتحدة على أنها هي من تملك قرار وقف الحرب وليس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، المتأزم داخليا والذي قد يواجه اضطرابات يسارية داخل إسرائيل بسبب أفعاله في غزة".
وحول أوضاع المستشفيات وإمكانية شمولها في الصفقة، نفى المسؤول في الجبهة الشعبية أن تكون من ضمن بنود التفاق، مؤكدا أن الاتفاق صُوّب نحو القضايا الأساسية كالأسرى وتحليق الطيران والمساعدات.