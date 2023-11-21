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https://sputnikarabic.ae/20231121/مساعدات-روسية-تشجيعا-لعودة-السكان-إلى-قرى-ريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-1083346585.html
مساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا
مساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا
يواصل مركز المصالحة الروسي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، حملاته في توزيع المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي الريف الشمالي في الجزيرة السورية. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T13:45+0000
2023-11-21T13:45+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور: "قام الجيش الروسي بتوزيع سلال غذائية وقدمت الفرق الطبية الجوالة خدمات صحية لأهالي بلدة مراط شمال نهر الفرات، وذلك في إطار برنامج الدعم الإنساني الذي يعمل به منذ تحرير محافظة دير الزور نهاية العام 2017.وقال رئيس مركز المصالحة الروسي، الجنرال فلاديمير: "تقديم المساعدات للشعب السوري واجب تقدمه روسيا تجسيدا لوقوقها إلى جانب سوريا في محنتها التي تمر بها، وهو تأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين حكومة وشعبا".بدوره، قال مختار بلدة مراط، محمد الركاض، إن عدد العوائل المستفيدة من توزيع المساعدات بلغ 300 عائلة.وأضاف الركاض: ضمت المساعدات موادا غذائية أساسية، منها السكر والأرز والطحين والشاي والزيت، كما قام جنود الجيش الروسي بتوزيع دفاتر مدرسية وأقلام وقرطاسية لطلاب المدارس.وتوجه المختار الركاض بـ "الشكر للأصدقاء في روسيا على الدعم الإنساني الذي يقدمونه، تأكيدًا لعمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين".من جهته، قال مسؤول التوزيع في ريف دير الزور الشمالي، عبد العزيز ذياب، إن "موقف روسيا لم يقتصر على دعم الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب، بل امتد إلى دعم الوضع المعيشي في المحافظة، وتقديم العلاجات الطبية تشجعيا لعودة الأهالي إلى بلداتهم والحفاظ على استقراراهم".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا

13:45 GMT 21.11.2023
© Sputnik . Farouk Mudhiمساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا
مساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Farouk Mudhi
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يواصل مركز المصالحة الروسي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، حملاته في توزيع المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي الريف الشمالي في الجزيرة السورية.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور: "قام الجيش الروسي بتوزيع سلال غذائية وقدمت الفرق الطبية الجوالة خدمات صحية لأهالي بلدة مراط شمال نهر الفرات، وذلك في إطار برنامج الدعم الإنساني الذي يعمل به منذ تحرير محافظة دير الزور نهاية العام 2017.
© Sputnik . Farouk Mudhiمساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا
مساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
مساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وقال رئيس مركز المصالحة الروسي، الجنرال فلاديمير: "تقديم المساعدات للشعب السوري واجب تقدمه روسيا تجسيدا لوقوقها إلى جانب سوريا في محنتها التي تمر بها، وهو تأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين حكومة وشعبا".
بدوره، قال مختار بلدة مراط، محمد الركاض، إن عدد العوائل المستفيدة من توزيع المساعدات بلغ 300 عائلة.
© Sputnik . Farouk Mudhiمساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا
مساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
مساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وأضاف الركاض: ضمت المساعدات موادا غذائية أساسية، منها السكر والأرز والطحين والشاي والزيت، كما قام جنود الجيش الروسي بتوزيع دفاتر مدرسية وأقلام وقرطاسية لطلاب المدارس.
وتوجه المختار الركاض بـ "الشكر للأصدقاء في روسيا على الدعم الإنساني الذي يقدمونه، تأكيدًا لعمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين".
من جهته، قال مسؤول التوزيع في ريف دير الزور الشمالي، عبد العزيز ذياب، إن "موقف روسيا لم يقتصر على دعم الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب، بل امتد إلى دعم الوضع المعيشي في المحافظة، وتقديم العلاجات الطبية تشجعيا لعودة الأهالي إلى بلداتهم والحفاظ على استقراراهم".
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