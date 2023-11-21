https://sputnikarabic.ae/20231121/مشهد-تمثيلي-لأطفال-لبنانيين-يحاكي-القصف-الإسرائيلي-على-أطفال-غزة-صور-1083347580.html
مشهد تمثيلي لأطفال لبنانيين يحاكي القصف الإسرائيلي على أطفال غزة... صور
مشهد تمثيلي لأطفال لبنانيين يحاكي القصف الإسرائيلي على أطفال غزة... صور
نفذ عشرات الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين مشهدًا تمثيليًا يحاكي القصف الإسرائيلي على أطفال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مقابل مقر "الإسكوا" في وسط بيروت. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T14:28+0000
2023-11-21T14:28+0000
2023-11-21T14:28+0000
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وحمل الأطفال يافطات تعبرعن دعمهم لقطاع غزة وتندد "بالاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال".وقال علي يونس، مسؤول العلاقات في "مؤسسة القدس الدولية"، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "مر ما يزيد عن 45 يومًا من المعركة على غزة من هذه الإبادة الجماعية والمجتمع الدولي يتعامل مع قضية غزة وقضية فلسطين بإزدواجية المعايير، تراه تارة يقلب الدنيا ولا يقعدها تجاه القتلى والأسرى الإسرائيليين، ولا يطالب بتعويض أو أي شيء تجاه أطفال غزة وكأنهم أرقام تستشهد وتموت ولا تعني أحد، 40% من المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني هي بحق الأطفال".بدوره، اعتبر أحمد إبراهيم من "هيئة نصرة الأقصى"، أن "هذه الرسالة نوجهها لمن لديه قلب، نحن نعول على الشعوب الحرة الأبية التي ترفض الظلم القتل".ويأتي هذا المشهد التعبيري كرسالة تضامن مع غزة واستنكارًا لما يجري من قتل وتدمير واستهداف للأطفال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة
مشهد تمثيلي لأطفال لبنانيين يحاكي القصف الإسرائيلي على أطفال غزة... صور
نفذ عشرات الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين مشهدًا تمثيليًا يحاكي القصف الإسرائيلي على أطفال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مقابل مقر "الإسكوا" في وسط بيروت.
وحمل الأطفال يافطات تعبرعن دعمهم لقطاع غزة وتندد "بالاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال".
وقال علي يونس، مسؤول العلاقات في "مؤسسة القدس الدولية"، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "مر ما يزيد عن 45 يومًا من المعركة على غزة من هذه الإبادة الجماعية والمجتمع الدولي يتعامل مع قضية غزة وقضية فلسطين بإزدواجية المعايير، تراه تارة يقلب الدنيا ولا يقعدها تجاه القتلى والأسرى الإسرائيليين، ولا يطالب بتعويض أو أي شيء تجاه أطفال غزة وكأنهم أرقام تستشهد وتموت ولا تعني أحد، 40% من المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني هي بحق الأطفال".
"هذه الرسالة هي للمجتمع الدولي، لعله لم يرَ مشهدية القتل والدمار والمجازر الذي قام بها العدو الصهيوني في غزة، جئنا لنمثلها هنا بأطفال فلسطينيين ولبنانيين كرسالة تضامن مع أطفال غزة ولإعلاء الصوت إلى المجتمع الدولي".
بدوره، اعتبر أحمد إبراهيم من "هيئة نصرة الأقصى"، أن "هذه الرسالة نوجهها لمن لديه قلب، نحن نعول على الشعوب الحرة الأبية التي ترفض الظلم القتل".
"نحن نعول على الشعوب الحرة، نرى كيف قام الشعب الأمريكي في مظاهرات ضخمة ضد إدارة بايدن التي تدعم بشكل مباشر وبشكل كبير القتل العشوائي للصغار والكبار، أكثر من 6000 طفل شهيد في غزة، أطفال يقتلون بأشنع الطرق بالطائرات والقذائف، وحتى الآن غزة قصفت بما يعادل قنبلتين نوويتين".
ويأتي هذا المشهد التعبيري كرسالة تضامن مع غزة واستنكارًا لما يجري من قتل وتدمير واستهداف للأطفال.