https://sputnikarabic.ae/20231121/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-عن-اعتراض-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1083335454.html
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن اعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن اعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T05:19+0000
2023-11-21T05:19+0000
2023-11-21T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "اليوم حوالي الساعة 06.00 بتوقيت موسكو، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أراضي على روسيا الاتحادية".وأضاف البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة بريانسك".من جانبه، قال محافظ مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية في مقاطعة بريانسك بوسائل الحرب الإلكترونية، مشددا على أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الحادث.وأضاف: "تعمل في مكان وقوع الحادث كل الهيئات ذات العلاقة. شكرا لوحدات الدفاع الجوي في الجيش الروسي".وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231120/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كورسك-1083333670.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن اعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان الوزارة: "اليوم حوالي الساعة 06.00 بتوقيت موسكو، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أراضي على روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة بريانسك".
من جانبه، قال محافظ مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية في مقاطعة بريانسك بوسائل الحرب الإلكترونية، مشددا على أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الحادث.
وأضاف: "تعمل في مكان وقوع الحادث كل الهيئات ذات العلاقة. شكرا لوحدات الدفاع الجوي في الجيش الروسي".
وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.