https://sputnikarabic.ae/20231121/وزير-خارجية-لبناني-أسبق-السياسات-الأمريكية-مسؤولة-عن-زعزعة-استقرار-أوروبا-1083355099.html

وزير خارجية لبناني أسبق: السياسات الأمريكية مسؤولة عن زعزعة استقرار أوروبا

وزير خارجية لبناني أسبق: السياسات الأمريكية مسؤولة عن زعزعة استقرار أوروبا

انتقد وزير الخارجية اللبناني الأسبق، الدكتور عدنان منصور، اليوم الثلاثاء، سياسات الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة... 21.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-21T15:51+0000

2023-11-21T15:51+0000

2023-11-21T15:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

العالم

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى الوزير منصور أن شعارات "الديمقراطية وحقوق الإنسان" التي تتباها واشنطن، لا تطبقها في أي دولة من دول العالم، بل كل سياساتها استغلالية وتعسفية ومعارضة لمصالح جميع الشعوب، ودائمة البحث عن مصالحها الخاصة، غير آبهة لمواقف الآخرين.ورأى وزير الخارجية الأسبق أن نوايا حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالتوسع نحو أوروبا الشرقية، غير سليمة، مضيفًا أن الدول الأوروبية لا تستطيع تنفيذ أي قرار دون العودة إلى إدارة بايدن، ومشددًا على أن "الأوروبيين يضرون أنفسهم من خلال تبعيتهم العمياء لواشنطن".وانتقد منصور دعم الولايات المتحدة المطلق لإسرائيل في حربها على حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، إضافة إلى معارضة واشنطن الاقتراحات الروسية في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.ورأى الوزير الأسبق أن إدارة بايدن تريد وقف إطلاق النار في غزة لأيام قليلة، ومن ثم السماح لإسرائيل باستئناف عمليتها العسكرية في القطاع، مشيرًا إلى أن قصف الجيش الإسرائيلي المستشفيات والمدنيين العزل وارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية، لا تعني شيئا للولايات المتحدة الأمريكية، فكل ما تهدف إليه واشنطن هو القضاء على "حماس".

https://sputnikarabic.ae/20231121/الخارجية-الروسية-الغرب-يرعى-عمليات-تجنيد-المرتزقة-في-أوكرانيا-1083341971.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم