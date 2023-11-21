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https://sputnikarabic.ae/20231121/وزير-خارجية-لبناني-أسبق-السياسات-الأمريكية-مسؤولة-عن-زعزعة-استقرار-أوروبا-1083355099.html
وزير خارجية لبناني أسبق: السياسات الأمريكية مسؤولة عن زعزعة استقرار أوروبا
وزير خارجية لبناني أسبق: السياسات الأمريكية مسؤولة عن زعزعة استقرار أوروبا
انتقد وزير الخارجية اللبناني الأسبق، الدكتور عدنان منصور، اليوم الثلاثاء، سياسات الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T15:51+0000
2023-11-21T15:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى الوزير منصور أن شعارات "الديمقراطية وحقوق الإنسان" التي تتباها واشنطن، لا تطبقها في أي دولة من دول العالم، بل كل سياساتها استغلالية وتعسفية ومعارضة لمصالح جميع الشعوب، ودائمة البحث عن مصالحها الخاصة، غير آبهة لمواقف الآخرين.ورأى وزير الخارجية الأسبق أن نوايا حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالتوسع نحو أوروبا الشرقية، غير سليمة، مضيفًا أن الدول الأوروبية لا تستطيع تنفيذ أي قرار دون العودة إلى إدارة بايدن، ومشددًا على أن "الأوروبيين يضرون أنفسهم من خلال تبعيتهم العمياء لواشنطن".وانتقد منصور دعم الولايات المتحدة المطلق لإسرائيل في حربها على حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، إضافة إلى معارضة واشنطن الاقتراحات الروسية في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.ورأى الوزير الأسبق أن إدارة بايدن تريد وقف إطلاق النار في غزة لأيام قليلة، ومن ثم السماح لإسرائيل باستئناف عمليتها العسكرية في القطاع، مشيرًا إلى أن قصف الجيش الإسرائيلي المستشفيات والمدنيين العزل وارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية، لا تعني شيئا للولايات المتحدة الأمريكية، فكل ما تهدف إليه واشنطن هو القضاء على "حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231121/الخارجية-الروسية-الغرب-يرعى-عمليات-تجنيد-المرتزقة-في-أوكرانيا-1083341971.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم

وزير خارجية لبناني أسبق: السياسات الأمريكية مسؤولة عن زعزعة استقرار أوروبا

15:51 GMT 21.11.2023
© AFP 2023 / John Thysعلم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة
علم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / John Thys
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انتقد وزير الخارجية اللبناني الأسبق، الدكتور عدنان منصور، اليوم الثلاثاء، سياسات الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تحاول طرح نفسها كقائد للعالم منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى الوزير منصور أن شعارات "الديمقراطية وحقوق الإنسان" التي تتباها واشنطن، لا تطبقها في أي دولة من دول العالم، بل كل سياساتها استغلالية وتعسفية ومعارضة لمصالح جميع الشعوب، ودائمة البحث عن مصالحها الخاصة، غير آبهة لمواقف الآخرين.
وحمّل منصور واشنطن مسؤولية زعزعة الاستقرار في القارة الأوروبية، إذ تخوض الأخيرة حربها في أوكرانيا بالوكالة، وتستخدم الرئيس الأوكراني ورقة لإدارة العملية عن بعد بغية استنزاف قوة روسيا والدخول إلى قلب موسكو لتشتيت روسيا.
ورأى وزير الخارجية الأسبق أن نوايا حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالتوسع نحو أوروبا الشرقية، غير سليمة، مضيفًا أن الدول الأوروبية لا تستطيع تنفيذ أي قرار دون العودة إلى إدارة بايدن، ومشددًا على أن "الأوروبيين يضرون أنفسهم من خلال تبعيتهم العمياء لواشنطن".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
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10:53 GMT
وانتقد منصور دعم الولايات المتحدة المطلق لإسرائيل في حربها على حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، إضافة إلى معارضة واشنطن الاقتراحات الروسية في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.
ورأى الوزير الأسبق أن إدارة بايدن تريد وقف إطلاق النار في غزة لأيام قليلة، ومن ثم السماح لإسرائيل باستئناف عمليتها العسكرية في القطاع، مشيرًا إلى أن قصف الجيش الإسرائيلي المستشفيات والمدنيين العزل وارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية، لا تعني شيئا للولايات المتحدة الأمريكية، فكل ما تهدف إليه واشنطن هو القضاء على "حماس".
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