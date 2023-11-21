https://sputnikarabic.ae/20231121/وقفة-تضامنية-مع-أطفال-فلسطين-في-بيروت-كي-لا-يصبح-انتهاك-الطفولة-خبرا-عاديا--1083337299.html

وقفة تضامنية مع أطفال فلسطين في بيروت "كي لا يصبح انتهاك الطفولة... خبرا عاديا"

وقفة تضامنية مع أطفال فلسطين في بيروت "كي لا يصبح انتهاك الطفولة... خبرا عاديا"

نظّمت وقفة تضامنية مع أطفال غزة الخدّج في باحة مستشفى رفيق الحريري في بيروت، أمس الإثنين، بمشاركة عدد من الأطباء والمواطنين وحشد من الأطفال وبالتزامن مع اليوم... 21.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-21T07:17+0000

2023-11-21T07:17+0000

2023-11-21T07:23+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

تقارير سبوتنيك

حصري

العالم العربي

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وتحت عنوان "كي لا يصبح انتهاك الطفولة وقتل الأحلام واغتيال الخدّج خبرا عاديا" احتشد المشاركون في باحة المستشفى رافعين صورا للأطفال الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي على غزة إلى جانب العلمين اللبناني والفلسطيني، وتخلل الوقفة عرض لمقاطع فيديو عن معاناة أهالي قطاع غزة وأطفالهم.وقالت الطبيبة المناوبة في مستشفى رفيق الحريري هبة عبد الله عنتر لـ"سبوتنيك":وشارك في الوقفة عدد من أهالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفي هذا السياق قال عبد الرحمن الحسني الذي فقد 10 أفراد من عائلته بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في غزة لـ"سبوتنيك"، إنه "بتاريخ 24 أكتوبر خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قصف الطيران منزل عائلتي واستشهد 10 أفراد منهم، شقيقتي رواند ورند وشقيقي محمد وأزواجهم وأطفالهم، 10 أرواح ذهبوا في لحظة واحدة جراء ظلم واستكبار إسرائيلي متغطرس على مرأى كل العالم، هذا الدم الذي سقط منا هو عزيز وغالي لكنه ثمن حرية بلادنا العزيزة والجميلة فلسطين".وألقى مدير عام مستشفى بيروت الحكومي جهاد سعادة كلمة أشار فيها على ان "الامم المتحدة والدول الغربية تدّعي الحضارة والتقدم والمساواة وإذا جرح اسرائيلي تقوم الدنيا ولا تقعد بينما سقط 13000 شهيد و60 ألف جريح رغم ذلك يعلنون تأييد إسرائيل".وسأل سعادة "ألم تشاهدوا الأطفال الذين يموتون بسبب انقطاع الكهرباء"، ولفت أنه رغم كل الدمار الذي حصل والشهداء والجرحى لم يحرك أحد ساكنا وهذا معيب للدول التي تدعي الحضارة".وتوجه إلى العالم الغربي بالقول "أنتم عميان وليس لديكم القدرة على التمييز بين الحق والباطل"، وقال نحن شعب تعودنا على الشهادة والتضحيات وإن شاء الله تؤدي إلى تحرير فلسطين وأراه غير بعيد.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي