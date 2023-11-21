https://sputnikarabic.ae/20231121/-الجيش-الإسرائيلي-مقتل-وإصابة-7-ضباط-وجنود-أمس-خلال-المعارك-في-شمال-قطاع-غزة-1083335214.html
الجيش الإسرائيلي: مقتل وإصابة 7 ضباط وجنود خلال المعارك في شمال قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: مقتل وإصابة 7 ضباط وجنود خلال المعارك في شمال قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 5 آخرين خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T04:31+0000
2023-11-21T04:31+0000
2023-11-21T04:57+0000
غزة
قطاع غزة
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وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، هوية الجنديين اللذان قتلا في المعارك شمال قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم إخطار عائلتيهما.وأضاف البيان أن جنديين في اللواء 699، بالفرقة 551 أصيبا بجروح خطيرة خلال معركة في شمال قطاع غزة.كما أصيب ضابط في اللواء 17، وجندي من اللواء 46 وجندي آخر من اللواء 52، بجروح خطيرة خلال معركة في شمال قطاع غزة، بحسب البيان. ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231119/حماس-تعلن-مقتل-عدد-كبير-من-الجنود-الإسرائيليين-جنوب-شرق-مدينة-غزة-1083298328.html
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غزة, قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: مقتل وإصابة 7 ضباط وجنود خلال المعارك في شمال قطاع غزة
04:31 GMT 21.11.2023 (تم التحديث: 04:57 GMT 21.11.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 5 آخرين خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة.
وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، هوية الجنديين اللذان قتلا في المعارك شمال قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم إخطار عائلتيهما.
وأضاف البيان أن جنديين في اللواء 699، بالفرقة 551 أصيبا بجروح خطيرة خلال معركة في شمال قطاع غزة.
كما أصيب ضابط في اللواء 17، وجندي من اللواء 46 وجندي آخر من اللواء 52، بجروح خطيرة خلال معركة في شمال قطاع غزة، بحسب البيان.
ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين
معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.