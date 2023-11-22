https://sputnikarabic.ae/20231122/ألمانيا-تبلغ-سويسرا-بعدم-إرسالها-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1083379584.html
ألمانيا تبلغ سويسرا بعدم إرسالها دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
ألمانيا تبلغ سويسرا بعدم إرسالها دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
صرح المتحدث باسم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية فابيان ماينفيش، بأن ألمانيا أعطت سويسرا تعهدا بعدم إرسال 25 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T11:14+0000
2023-11-22T11:14+0000
2023-11-22T11:14+0000
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وقد صرح ماينفيش لوكالة "سبوتنيك"، أن "رسالة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، تنص بوضوح على أنه لن يتم إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، وبالتالي فإن سويسرا لديها وعد مكتوب من ألمانيا بأن هذه الدبابات لن تصل إلى أوكرانيا". وقد تم التوقيع على وثيقة ملزمة قانونًا مع ألمانيا بشأن هذه المسألة.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، سمحت سويسرا ببيع 25 دبابة من طراز ليوبارد 2- آه 4" إلى ألمانيا، والتي لا يمكن إعادة تصديرها إلى أوكرانيا.وأكدت لوكالة "سبوتنيك" أن "سويسرا تلقت طلبًا من ألمانيا لشراء دبابات ليوبارد2".في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن ألمانيا طلبت من سويسرا بيعها بعضا من دبابات ليوبارد 2 الموجودة في احتياطي الجيش السويسري، والتي يبلغ عددها 96، ووعدت بعدم إرسالها إلى كييف.وفي إشارة إلى مبدأ الحياد العسكري، رفضت سويسرا في وقت سابق، طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231122/زيلينسكي-يعترف-بأمر-خطير-ويتحدث-عن-السحر--1083371593.html
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
ألمانيا تبلغ سويسرا بعدم إرسالها دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
صرح المتحدث باسم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية فابيان ماينفيش، بأن ألمانيا أعطت سويسرا تعهدا بعدم إرسال 25 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.
وقد صرح ماينفيش لوكالة "سبوتنيك"، أن "رسالة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، تنص بوضوح على أنه لن يتم إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، وبالتالي فإن سويسرا لديها وعد مكتوب من ألمانيا بأن هذه الدبابات لن تصل إلى أوكرانيا". وقد تم التوقيع على وثيقة ملزمة قانونًا مع ألمانيا بشأن هذه المسألة.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، سمحت سويسرا ببيع 25 دبابة من طراز ليوبارد 2- آه 4" إلى ألمانيا، والتي لا يمكن إعادة تصديرها إلى أوكرانيا.
الجدير بالذكر أنه في 3 مارس/ آذار 2023، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية وحماية السكان والرياضة، لورنز فريشكنخت، إن سويسرا تلقت طلبًا من ألمانيا لشراء دبابات "ليوبارد-2".
وأكدت لوكالة "سبوتنيك" أن "سويسرا تلقت طلبًا من ألمانيا لشراء دبابات ليوبارد2".
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن ألمانيا طلبت من سويسرا بيعها بعضا من دبابات ليوبارد 2 الموجودة في احتياطي الجيش السويسري، والتي يبلغ عددها 96، ووعدت بعدم إرسالها إلى كييف.
وفي إشارة إلى مبدأ الحياد العسكري، رفضت سويسرا في وقت سابق، طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد إلى أوكرانيا.