عربي
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231122/ألمانيا-تبلغ-سويسرا-بعدم-إرسالها-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1083379584.html
ألمانيا تبلغ سويسرا بعدم إرسالها دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
ألمانيا تبلغ سويسرا بعدم إرسالها دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
صرح المتحدث باسم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية فابيان ماينفيش، بأن ألمانيا أعطت سويسرا تعهدا بعدم إرسال 25 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T11:14+0000
2023-11-22T11:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078046603_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b1c6efa73b40da0ad8e82ae177babce5.jpg
وقد صرح ماينفيش لوكالة "سبوتنيك"، أن "رسالة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، تنص بوضوح على أنه لن يتم إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، وبالتالي فإن سويسرا لديها وعد مكتوب من ألمانيا بأن هذه الدبابات لن تصل إلى أوكرانيا". وقد تم التوقيع على وثيقة ملزمة قانونًا مع ألمانيا بشأن هذه المسألة.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، سمحت سويسرا ببيع 25 دبابة من طراز ليوبارد 2- آه 4" إلى ألمانيا، والتي لا يمكن إعادة تصديرها إلى أوكرانيا.وأكدت لوكالة "سبوتنيك" أن "سويسرا تلقت طلبًا من ألمانيا لشراء دبابات ليوبارد2".في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن ألمانيا طلبت من سويسرا بيعها بعضا من دبابات ليوبارد 2 الموجودة في احتياطي الجيش السويسري، والتي يبلغ عددها 96، ووعدت بعدم إرسالها إلى كييف.وفي إشارة إلى مبدأ الحياد العسكري، رفضت سويسرا في وقت سابق، طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231122/زيلينسكي-يعترف-بأمر-خطير-ويتحدث-عن-السحر--1083371593.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078046603_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_04f508d733362bd054a756ac74d92581.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا

ألمانيا تبلغ سويسرا بعدم إرسالها دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

11:14 GMT 22.11.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIجنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة "ليوبارد 2" في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية فابيان ماينفيش، بأن ألمانيا أعطت سويسرا تعهدا بعدم إرسال 25 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.
وقد صرح ماينفيش لوكالة "سبوتنيك"، أن "رسالة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، تنص بوضوح على أنه لن يتم إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، وبالتالي فإن سويسرا لديها وعد مكتوب من ألمانيا بأن هذه الدبابات لن تصل إلى أوكرانيا". وقد تم التوقيع على وثيقة ملزمة قانونًا مع ألمانيا بشأن هذه المسألة.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، سمحت سويسرا ببيع 25 دبابة من طراز ليوبارد 2- آه 4" إلى ألمانيا، والتي لا يمكن إعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

الجدير بالذكر أنه في 3 مارس/ آذار 2023، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية وحماية السكان والرياضة، لورنز فريشكنخت، إن سويسرا تلقت طلبًا من ألمانيا لشراء دبابات "ليوبارد-2".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يعترف بأمر خطير ويتحدث عن "السحر"
09:48 GMT
وأكدت لوكالة "سبوتنيك" أن "سويسرا تلقت طلبًا من ألمانيا لشراء دبابات ليوبارد2".
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن ألمانيا طلبت من سويسرا بيعها بعضا من دبابات ليوبارد 2 الموجودة في احتياطي الجيش السويسري، والتي يبلغ عددها 96، ووعدت بعدم إرسالها إلى كييف.
وفي إشارة إلى مبدأ الحياد العسكري، رفضت سويسرا في وقت سابق، طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد إلى أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصور08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала