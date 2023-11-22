https://sputnikarabic.ae/20231122/أنصار-الله-تصريح-الأمريكيين-بانتهاكنا-للقانون-مضحك-والإفراج-عن-السفينة-ما-يزال-مبكرا-1083361105.html

"أنصار الله": تصريح الأمريكيين بانتهاكنا للقانون مضحك والإفراج عن السفينة ما يزال مبكرا

"أنصار الله": تصريح الأمريكيين بانتهاكنا للقانون مضحك والإفراج عن السفينة ما يزال مبكرا

سخر قيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، من تصريحات للحكومة الأمريكية وصفت استيلاء الجماعة على سفينة في البحر الأحمر، بالانتهاك للقانون الدولي،... 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T01:04+0000

2023-11-22T01:04+0000

2023-11-22T01:04+0000

أنصار الله

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، في كلمة خلال فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بصنعاء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة: "تصريح الأميركيين بأننا ننتهك القانون مضحك، أي قانون هذا الذي تتحدث عنه أميركا .. إنها السخرية بعينها أن تقول إننا انتهكنا القانون".وأضاف: "عندما نرى أحد الصهاينة يمزق القانون الدولي في مجلس الأمن أمام المجتمع الدولي، فإننا لم نعد نأبه لهذا القانون، ولا يحق للأمريكي أو البريطاني أو الألماني أو الفرنسي أو غيرهم أن يأتي ويفرض علينا قانونا دوليا بعد اليوم".وتابع: "نحن نتعامل وفق مبدأ واضح وهو التعامل بالمثل، وكما تتعاملون به مع الشعب الفلسطيني وتحرمونه من كل شيء فإن الشعب اليمني يستطيع أن يوجه ضربة للاقتصاد الإسرائيلي من البحر الأحمر".وذكر القيادي في "أنصار الله"، أن "نحو 75 بالمائة من الأغذية والمواشي تأتي إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر".ورد الحوثي، على مطالبات أمريكا للجماعة بالإفراج عن السفينة "غالاكسي ليدر"، بقوله: "نقول للأمريكيين الذين يطالبوننا بالإفراج عن السفينة وطاقمها إن الوقت ما يزال مبكراً على ذلك".وأردف مخاطباً أمريكا وإسرائيل: "عندما تفتحوا المنافذ إلى غزة وتوقفوا العدوان وتفرجوا عن الأدوية والأغذية وترفعوا الحصار بشكل كامل بإمكانكم التباحث معنا عبر وسطائكم، لأننا لا يمكن أن نتحدث معكم مباشرة كونكم أعداء وأدرتم العدوان على بلادنا وتديرونه اليوم على غزة".وأكد القيادي في "أنصار الله"، "تواصل عمليات القوات المسلحة اليمنية [التابعة للجماعة] ضد العدو الصهيوني في البر والبحر حتى يوقف عدوانه على غزة ويتحطم جبروته وكبريائه"، على حد تعبيره.ويوم الاثنين الماضي، بثت جماعة "أنصار الله"، تسجيلاً مصوراً لعملية سيطرتها على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، وذلك بعد 24 ساعة على إعلان المتحدث باسم قوات الجماعة العميد يحيى سريع، الاستيلاء على السفينة التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، واقتيادها إلى الساحل اليمني.وجدد المتحدث العسكري في بيان "التحذير لجميع السفن التابعة لإسرائيل أو التي تتعامل معها بأنها سوف تصبح هدفاً مشروعاً"، مؤكداً "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة والجرائم بحق الفلسطينيين"،وكان مصدر مقرب من جماعة "أنصار الله" أفاد لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد الماضي، بأن القوتين الجوية والبحرية التابعتين للجماعة خططت لعملية الاستيلاء على السفينة "جالاكسي ليدر" منذ أيام، وجرى تنفيذها بتوجيهات من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بعيداً عن المياه الإقليمية اليمنية، حيث أنزلت مروحية قوة خاصة على متن السفينة قبل أن ترافقها زوارق إلى ميناء الصَّليف شمال محافظة الحديدة غرب اليمن، مضيفاً أن أفراد طاقم السفينة مكون من 25 شخصاً يحملون جنسيات فلبينية وأوكرانية ومكسيكية.وهددت "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، باستهداف أي سفينة تشغلها أو تملكها إسرائيل، داعية الدول إلى سحب العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، مؤكدة قدرة الجماعة على استهداف السفن الإسرائيلية سواء في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.وكانت قوات "أنصار الله"، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الحوثي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة