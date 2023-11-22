https://sputnikarabic.ae/20231122/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-هجوم-بالصواريخ-المجنحة-على-أهداف-عسكرية-في-إسرائيل-1083397656.html
"أنصار الله" تعلن تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية في إسرائيل
"أنصار الله" تعلن تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية في إسرائيل
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل، هو التاسع للجماعة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة في... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T20:12+0000
2023-11-22T20:12+0000
2023-11-22T20:12+0000
أنصار الله
اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر موقع "إكس" إن "القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية أطلقت دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في (أم الرشراش) [يقصد مدينة إيلات] جنوبي فلسطين المحتلة".ويأتي الهجوم عقب توعد القوات البحرية التابعة لجماعة "أنصار الله" باستهداف أي قطعة عسكرية ترافق سفناً إسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدة استمرارها في تنفيذ عملياتها ضد السفن والمصالح الإسرائيلية.وكانت قوات "أنصار الله"، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".وفي العاشر من أكتوبر الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20231122/مقاتلة-إسرائيلية-تعترض-صاروخ-كروز-في-أجواء-مدينة-إيلات-1083392727.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
أنصار الله, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
"أنصار الله" تعلن تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية في إسرائيل
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل، هو التاسع للجماعة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر موقع "إكس" إن "القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية أطلقت دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في (أم الرشراش) [يقصد مدينة إيلات] جنوبي فلسطين المحتلة".
وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".
ويأتي الهجوم عقب توعد القوات البحرية التابعة لجماعة "أنصار الله" باستهداف أي قطعة عسكرية ترافق سفناً إسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدة استمرارها في تنفيذ عملياتها ضد السفن والمصالح الإسرائيلية.
وجاء الهجوم الصاروخي لـ "أنصار الله" بعد أيام من إعلان الجماعة، يوم الأحد الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي خلال إبحارها في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.
وكانت قوات "أنصار الله"، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة
".
وفي العاشر من أكتوبر الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.