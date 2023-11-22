https://sputnikarabic.ae/20231122/إسرائيل-تعلن-تنفيذ-عملية-استهدفت-مقر-لواء-حماس-الشمالي-1083392914.html
إسرائيل تعلن تنفيذ عملية استهدفت مقر "لواء الشمال" التابع لـ"حماس"
إسرائيل تعلن تنفيذ عملية استهدفت مقر "لواء الشمال" التابع لـ"حماس"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن قيام جنود من لواء "غفعاتي" (الإسرائيلي) عملية في مقر "لواء الشمال" التابع لحركة حماس شمالي قطاع غزة، حيث "دمروا المقر... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T15:27+0000
2023-11-22T15:27+0000
2023-11-22T15:34+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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وجاء في البيان الذي نشره الجيش الإسرائيلي في قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام": "نفذ مقاتلو لواء غفعاتي عمليات عسكرية في مقر لواء الشمال التابع لحركة حماس، والذي يقع في منطقة الشيخ زايد شمالي قطاع غزة، وقضوا خلال العملية على عشرات الإرهابيين".ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن منطقة الشيخ زايد هي موطن لكثير من كبار عناصر "حماس"، بالإضافة إلى ذلك، "خلال عملية أخرى في المنطقة نفسها، اكتشف جنود غفعاتي كمية كبيرة من الأسلحة في مركبة يعتقد الجيش أن نشطاء حماس استخدموها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231122/الجيش-الإسرائيلي-يطالب-سكان-مدينة-غزة-بإخلاء-منازلهم-فورا-1083378029.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
إسرائيل تعلن تنفيذ عملية استهدفت مقر "لواء الشمال" التابع لـ"حماس"
15:27 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 15:34 GMT 22.11.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن قيام جنود من لواء "غفعاتي" (الإسرائيلي) عملية في مقر "لواء الشمال" التابع لحركة حماس شمالي قطاع غزة، حيث "دمروا المقر وقضوا على عشرات المسلحين".
وجاء في البيان الذي نشره الجيش الإسرائيلي في قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام": "نفذ مقاتلو لواء غفعاتي عمليات عسكرية في مقر لواء الشمال التابع لحركة حماس، والذي يقع في منطقة الشيخ زايد شمالي قطاع غزة، وقضوا خلال العملية على عشرات الإرهابيين".
ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن منطقة الشيخ زايد هي موطن لكثير من كبار عناصر "حماس"، بالإضافة إلى ذلك، "خلال عملية أخرى في المنطقة نفسها، اكتشف جنود غفعاتي كمية كبيرة من الأسلحة في مركبة يعتقد الجيش أن نشطاء حماس استخدموها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".
ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.