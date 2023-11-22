https://sputnikarabic.ae/20231122/إعلام-إسبانيا-ستبلغ-إسرائيل-عزمها-الاعتراف-بدولة-فلسطين--1083383778.html

إعلام: إسبانيا ستبلغ إسرائيل عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

إعلام: إسبانيا ستبلغ إسرائيل عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

أفادت صحيفة إسبانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز(الذي أعيد انتخابه، الأسبوع الماضي)، سيبلغ رئيس الوزراء... 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T12:04+0000

2023-11-22T12:04+0000

2023-11-22T12:04+0000

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وذكرت صحيفة "كونفيدنسيال" الإسبانية، أنه "من المقرر أن يصدر سانشيز، هذا الإعلان خلال رحلة مقررة له إلى إسرائيل، يوم الخميس المقبل، حيث يعتزم هو ونظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الاجتماع مع نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس".ووافقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، ووقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيام على الأقل.وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن "الاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة".وأضاف البيان: "وإدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوبًا".ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231122/برلماني-مصري-يقترح-أن-يتقدم-شيخ-الأزهر-وبابا-الفاتيكان-وفودا-لإدخال-المساعدات-إلى-غزة-1083380345.html

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