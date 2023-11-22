https://sputnikarabic.ae/20231122/اعتداء-وحشي-على-عربي-في-فرنسا-فيديو-1083387291.html
اعتداء "وحشي" على عربي في فرنسا... فيديو
اعتداء "وحشي" على عربي في فرنسا... فيديو
هاجم مسن فرنسي، شابا جزائريا، يبلغ من العمر 29 عاما، بآلة حادة موجها إياها حول رقبته. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T13:03+0000
2023-11-22T13:03+0000
2023-11-22T13:17+0000
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وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن "الشاب الجزائري أصيب إصابة بالغة، فيما قررت السلطات الفرنسية وضع الرجل المسن تحت المراقبة القضائية، على أن يتم محاكمته في مايو/ أيار المقبل".وأوضحت وسائل الإعلام أن الشاب يدعى مراد وهو يعمل بستانيا، وحين كان يقوم بتقليم إحدى الحدائق في منزل سيدة مع اثنين من زملائه، يوم الجمعة الماضي، وجد نفسه وجها لوجه مع رجل سبعيني كان غاضبا من رؤية شاحنة العمال بالقرب من منزله، وقام بمهاجمته بوحشية وضربه بسلاحه الأبيض على حلقه، ثم غادر منزله حيث تم اعتقاله.وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أعلن العام الماضي، اعتقال مسلح بعد أن فتح النار وسط باريس، في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وذكر ممثلو الادعاء في فرنسا، حينها، أن حادث إطلاق النار الذي وقع وسط باريس، استهدف مركزا ثقافيا كرديا، أسفر عن 3 قتلى وعدة جرحى، مضيفا أنه "تم فتح تحقيق في جرائم القتل والقتل العمد والعنف المشدد"، وتبين أن المشتبه به كان يحاول بوضوح استهداف "الأجانب"، وفقا لقناة "دويتشة فيلة" الألمانية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الجزائر, أخبار فرنسا , الأخبار, نادي الفيديو
منوعات, الجزائر, أخبار فرنسا , الأخبار, نادي الفيديو
اعتداء "وحشي" على عربي في فرنسا... فيديو
13:03 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 13:17 GMT 22.11.2023)
هاجم مسن فرنسي، شابا جزائريا، يبلغ من العمر 29 عاما، بآلة حادة موجها إياها حول رقبته.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية
، بأن "الشاب الجزائري أصيب إصابة بالغة، فيما قررت السلطات الفرنسية وضع الرجل المسن تحت المراقبة القضائية، على أن يتم محاكمته في مايو/ أيار المقبل".
وأوضحت وسائل الإعلام أن الشاب يدعى مراد وهو يعمل بستانيا، وحين كان يقوم بتقليم إحدى الحدائق في منزل سيدة مع اثنين من زملائه، يوم الجمعة الماضي، وجد نفسه وجها لوجه مع رجل سبعيني كان غاضبا من رؤية شاحنة العمال بالقرب من منزله، وقام بمهاجمته بوحشية وضربه بسلاحه الأبيض على حلقه، ثم غادر منزله حيث تم اعتقاله.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أعلن العام الماضي، اعتقال مسلح بعد أن فتح النار وسط باريس، في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وذكر ممثلو الادعاء في فرنسا، حينها، أن حادث إطلاق النار الذي وقع وسط باريس، استهدف مركزا ثقافيا كرديا، أسفر عن 3 قتلى وعدة جرحى، مضيفا أنه "تم فتح تحقيق في جرائم القتل والقتل العمد والعنف المشدد"، وتبين أن المشتبه به كان يحاول بوضوح استهداف "الأجانب"، وفقا لقناة
"دويتشة فيلة" الألمانية.