عربي
https://sputnikarabic.ae/20231122/اكتشاف-اقتصادي-جديد-مهم-لمصر-في-البحر-المتوسط--1083373744.html
مصر... اكتشاف اقتصادي جديد مهم في البحر المتوسط
مصر... اكتشاف اقتصادي جديد مهم في البحر المتوسط
أعلنت شركة "شل مصر"، عن "اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة شمال شرق العامرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر". 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T10:05+0000
2023-11-22T10:06+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103728/74/1037287432_0:80:1799:1092_1920x0_80_0_0_e99ed3e783099dbfe6b1408e36c2f4ec.jpg
وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأنه "تم حفر البئر الذي يقع عند مستوى 250 مترا تحت سطح البحر، وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع".وقال رئيس مجلس إدارة شركة "شل مصر"، خالد قاسم، إن "هذا الاكتشاف خطوة هامة نحو الأمام بالنسبة للشركة لتعزيز التطلعات نحو المزيد من التوسع والتأثير الإيجابي في السوق المحلي"، مضيفا أنه "يعزز الالتزام المستمر كشريك رئيسي في مجال الطاقة في مصر".وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن أن "مصر تعتزم وقف استيراد المنتجات البترولية (البنزين والسولار)، بداية من العام المقبل، وذلك في محاولة لخفض فاتورة الواردات، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في توافر العملة الصعبة وتعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الوقود".جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة المصرية في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق أخيرا، بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والسياسيين والشباب والإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.وقال مدبولي: "السنة القادمة هنكون (سنكون) قادرين على إنتاج كل المنتجات البترولية"، وأضاف: "يعني إيه؟ يبقى مفيش بنزين أو سولار بيبقى موجود في مصر غير ما يكون منتج في مصر".وأوضح مدبولي أن "مصر سوف تستمر في استيراد البترول الخام على أن يتم تكريره محليا"، وتابع: "هنظل نستورد الزيت الخام، لكن يُكرر ويتعمل هنا في مصر بدل ما كنت بستورد كمان البنزين والسولار".يذكر أن مصر تستورد إلى جانب البترول الخام والغاز الطبيعي الخام، منتجات بترولية.وبلغت قيمة واردات البترول الخام ومنتجاته في مصر، في يونيو/ حزيران الماضي، 877 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
https://sputnikarabic.ae/20230829/مصر-تخطط-لحفر-45-بئرا-للغاز-الطبيعي-باستثمارات-تصل-لـ19-مليار-دولار-1080526795.html
https://sputnikarabic.ae/20230706/ما-أسباب-انخفاض-إيرادات-صادرات-الغاز-المصري-بنحو-76-1078790420.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103728/74/1037287432_118:0:1681:1172_1920x0_80_0_0_96bf66a78692544fd401986bd8a9cc8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر... اكتشاف اقتصادي جديد مهم في البحر المتوسط

10:05 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 10:06 GMT 22.11.2023)
© AP Photo / Gregorio Borgiaحقل الغاز الطبيعي قبالة مصر
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
أعلنت شركة "شل مصر"، عن "اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة شمال شرق العامرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر".
وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأنه "تم حفر البئر الذي يقع عند مستوى 250 مترا تحت سطح البحر، وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع".
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "شل مصر"، خالد قاسم، إن "هذا الاكتشاف خطوة هامة نحو الأمام بالنسبة للشركة لتعزيز التطلعات نحو المزيد من التوسع والتأثير الإيجابي في السوق المحلي"، مضيفا أنه "يعزز الالتزام المستمر كشريك رئيسي في مجال الطاقة في مصر".
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
مصر تخطط لحفر 35 بئرا جديدا للغاز الطبيعي بحلول 2025
29 أغسطس, 13:39 GMT
وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن أن "مصر تعتزم وقف استيراد المنتجات البترولية (البنزين والسولار)، بداية من العام المقبل، وذلك في محاولة لخفض فاتورة الواردات، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في توافر العملة الصعبة وتعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الوقود".
جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة المصرية في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق أخيرا، بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والسياسيين والشباب والإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.
وقال مدبولي: "السنة القادمة هنكون (سنكون) قادرين على إنتاج كل المنتجات البترولية"، وأضاف: "يعني إيه؟ يبقى مفيش بنزين أو سولار بيبقى موجود في مصر غير ما يكون منتج في مصر".
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
ما أسباب انخفاض إيرادات صادرات الغاز المصري بنحو 76%
6 يوليو, 11:24 GMT
وأوضح مدبولي أن "مصر سوف تستمر في استيراد البترول الخام على أن يتم تكريره محليا"، وتابع: "هنظل نستورد الزيت الخام، لكن يُكرر ويتعمل هنا في مصر بدل ما كنت بستورد كمان البنزين والسولار".
يذكر أن مصر تستورد إلى جانب البترول الخام والغاز الطبيعي الخام، منتجات بترولية.
وبلغت قيمة واردات البترول الخام ومنتجاته في مصر، في يونيو/ حزيران الماضي، 877 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصور08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала