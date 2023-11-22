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الجيش الأمريكي: وجهنا ضربات جديدة على منشأتين في العراق
الجيش الأمريكي: وجهنا ضربات جديدة على منشأتين في العراق
نفذت القوات العسكرية الأمريكية، صباح يوم الأربعاء، ضربات جديدة ضد موقعين في العراق ردًا على هجمات "إيران والجماعات المدعومة من إيران"، وفقًا للقيادة الوسطى... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T03:38+0000
2023-11-22T03:38+0000
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وذكرت القيادة الوسطى على موقع "إكس" أن القوات الأمريكية "نفذت ضربات محددة ودقيقة ضد منشأتين في العراق".وأضافت: "كانت الضربات ردًا مباشرًا على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية والتحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من إيران".وتأتي هذه الضربات في اليوم التالي لضربة جوية أمريكية سابقة أسفرت عن مقتل عدة مقاتلين في العراق.وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ66 هجوما منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى إصابة 62 شخصا.وقالت سينغ في مؤتمر صحفي إنه "منذ 17 أكتوبر، تعرضت القوات المسلحة الاميركية للهجوم حوالي 66 مرة"، مشيرة إلى أن 32 مرة وقعت في العراق و34 مرة في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20231117/استهداف-قاعدة-تتمركز-فيها-قوات-أمريكية-في-العراق-بضربات-من-المقاومة-الإسلامية--1083227753.html
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الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم
الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم

الجيش الأمريكي: وجهنا ضربات جديدة على منشأتين في العراق

03:38 GMT 22.11.2023
© AFP 2023 / US AIR FORCEمقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1
مقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / US AIR FORCE
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نفذت القوات العسكرية الأمريكية، صباح يوم الأربعاء، ضربات جديدة ضد موقعين في العراق ردًا على هجمات "إيران والجماعات المدعومة من إيران"، وفقًا للقيادة الوسطى الأمريكية.
وذكرت القيادة الوسطى على موقع "إكس" أن القوات الأمريكية "نفذت ضربات محددة ودقيقة ضد منشأتين في العراق".
جنود من اللواء الثالث الأمريكي ينتظرون لبدء دورية داخلية في معسكر أدر، المعروف الآن باسم قاعدة الإمام علي في 16 ديسمبر 2011 بالقرب من الناصرية، العراق. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
استهداف قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية بطائرة من "المقاومة الإسلامية" في العراق... فيديو
17 نوفمبر, 08:37 GMT
وأضافت: "كانت الضربات ردًا مباشرًا على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية والتحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من إيران".
وتأتي هذه الضربات في اليوم التالي لضربة جوية أمريكية سابقة أسفرت عن مقتل عدة مقاتلين في العراق.
وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ66 هجوما منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى إصابة 62 شخصا.
وقالت سينغ في مؤتمر صحفي إنه "منذ 17 أكتوبر، تعرضت القوات المسلحة الاميركية للهجوم حوالي 66 مرة"، مشيرة إلى أن 32 مرة وقعت في العراق و34 مرة في سوريا.
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