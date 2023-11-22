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https://sputnikarabic.ae/20231122/الحكومة-العراقية-الضربات-الأمريكية-على-أراضينا-تنتهك-سيادة-البلاد-1083379339.html
الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية على أراضينا تنتهك سيادة البلاد
الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية على أراضينا تنتهك سيادة البلاد
أدان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الضربات الأمريكية على الأراضي العراقية، موجها الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T11:10+0000
2023-11-22T11:18+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان له، إن "الحكومة العراقية، تؤكد أنها تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية، خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية، التي نلتزم تحت كلّ الظروف بصيانتها وحفظها والدفاع عنها، وفقًا للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".وأضاف البيان أن "الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية، يعد انتهاكًا واضحًا للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر".وبيّن العوادي أن "الحكومة العراقية، هي المعنية حصرًا بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين، وهو حق حصري لها، ولا يحق لأية جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها، وهو أمر مرفوض وفق السيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي".وأكد أن "وجود التحالف الدولي في العراق، هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة، وأن ماجرى يعد تجاوزًا واضحًا للمهمة التي تتواجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة "داعش"(منظمة إرهابية محظورة في روسيا) على الأراضي العراقية، لذلك فإنها مدعوة إلى عدم التصرف بشكل منفرد، وأن تلتزم بسيادة العراق، التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان".ونفذت القوات العسكرية الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، ضربات جديدة على منشأتين في العراق، ردًا على هجمات "إيران والجماعات المدعومة من إيران"، وفقًا للقيادة الوسطى الأمريكية.وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية، عبر منصة "إكس"، أن "القوات الأمريكية، نفذت ضربات محددة ودقيقة على منشأتين في العراق".وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية، بالقول: "كانت الضربات ردًا مباشرًا على الهجمات، التي استهدفت القوات الأمريكية والتحالف، من قبل إيران والجماعات المدعومة من إيران".وتأتي هذه الضربات، في اليوم التالي، لضربة جوية أمريكية سابقة أسفرت عن مقتل عدد من المقاتلين في العراق.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".وقالت سينغ، في مؤتمر صحفي، إنه "منذ 17 أكتوبر(الماضي)، تعرضت القوات المسلحة الأميركية، للهجوم نحو 66 مرة"، مشيرة إلى أن "32 مرة وقعت في العراق، و34 مرة في سوريا".
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية على أراضينا تنتهك سيادة البلاد

11:10 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 11:18 GMT 22.11.2023)
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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أدان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الضربات الأمريكية على الأراضي العراقية، موجها الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان له، إن "الحكومة العراقية، تؤكد أنها تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية، خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية، التي نلتزم تحت كلّ الظروف بصيانتها وحفظها والدفاع عنها، وفقًا للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".
وأضاف البيان أن "الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية، يعد انتهاكًا واضحًا للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر".
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وبيّن العوادي أن "الحكومة العراقية، هي المعنية حصرًا بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين، وهو حق حصري لها، ولا يحق لأية جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها، وهو أمر مرفوض وفق السيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي".
وأكد أن "وجود التحالف الدولي في العراق، هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة، وأن ماجرى يعد تجاوزًا واضحًا للمهمة التي تتواجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة "داعش"(منظمة إرهابية محظورة في روسيا) على الأراضي العراقية، لذلك فإنها مدعوة إلى عدم التصرف بشكل منفرد، وأن تلتزم بسيادة العراق، التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان".
ونفذت القوات العسكرية الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، ضربات جديدة على منشأتين في العراق، ردًا على هجمات "إيران والجماعات المدعومة من إيران"، وفقًا للقيادة الوسطى الأمريكية.
وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية، عبر منصة "إكس"، أن "القوات الأمريكية، نفذت ضربات محددة ودقيقة على منشأتين في العراق".
وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية، بالقول: "كانت الضربات ردًا مباشرًا على الهجمات، التي استهدفت القوات الأمريكية والتحالف، من قبل إيران والجماعات المدعومة من إيران".
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وتأتي هذه الضربات، في اليوم التالي، لضربة جوية أمريكية سابقة أسفرت عن مقتل عدد من المقاتلين في العراق.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".
وقالت سينغ، في مؤتمر صحفي، إنه "منذ 17 أكتوبر(الماضي)، تعرضت القوات المسلحة الأميركية، للهجوم نحو 66 مرة"، مشيرة إلى أن "32 مرة وقعت في العراق، و34 مرة في سوريا".
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