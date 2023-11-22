https://sputnikarabic.ae/20231122/الدفاعات-الروسية-تسقط-ميغ-29-أوكرانية-و45-مسيرة-خلال-يوم-واحد-1083386813.html
الدفاعات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية و45 مسيرة خلال يوم واحد
الدفاعات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية و45 مسيرة خلال يوم واحد
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ- 29"، إضافة إلى 45 طائرة مسيرة، خلال الـ 24... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T12:36+0000
2023-11-22T12:36+0000
2023-11-22T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، مقاتلة من طراز "ميغ- 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، في بلدة فوزدفيجينكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم تدمير 45 طائرة مسيرة أوكرانية، في بلدة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي منطقتي فيرخنيكامينكا وميلوفاتكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبشينيشن وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، وأولشانا ودفوريتشنوي في مقاطعة خاركوف، وساغي وزميفكا في مقاطعة خيرسون".وتابع بيان الدفاع الروية، بالقول: "إجمالا، ومنذ بداية العملية الخاصة، تم تدمير 537 طائرة عسكرية أوكرانية، 254 طائرة هليكوبتر، و9095 طائرة مسيرة و442 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 13539 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1185 راجمة صواريخ و7145 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 15507 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى استكمال تحرير الأراضي، التي انضمت إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231122/صاروخ-روسي-يفتك-بمدرعة-فنلندية-تزن-53-طنا-1083384305.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاعات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية و45 مسيرة خلال يوم واحد
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ- 29"، إضافة إلى 45 طائرة مسيرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، مقاتلة من طراز "ميغ- 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، في بلدة فوزدفيجينكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم تدمير 45 طائرة مسيرة أوكرانية، في بلدة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي منطقتي فيرخنيكامينكا وميلوفاتكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبشينيشن وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، وأولشانا ودفوريتشنوي في مقاطعة خاركوف، وساغي وزميفكا في مقاطعة خيرسون".
وتابع بيان الدفاع الروية، بالقول: "إجمالا، ومنذ بداية العملية الخاصة، تم تدمير 537 طائرة عسكرية أوكرانية، 254 طائرة هليكوبتر، و9095 طائرة مسيرة و442 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 13539 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1185 راجمة صواريخ و7145 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 15507 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى استكمال تحرير الأراضي، التي انضمت إلى روسيا.