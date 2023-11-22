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https://sputnikarabic.ae/20231122/السلطات-المصرية-تكشف-تفاصيل-انتشار-رائحة-كريهة-في-القرية-الذكية-1083387746.html
السلطات المصرية تكشف تفاصيل انتشار رائحة كريهة في "القرية الذكية"
السلطات المصرية تكشف تفاصيل انتشار رائحة كريهة في "القرية الذكية"
زعمت أخبار متناقلة وجود تسريب غاز في القرية الذكية، التابعة لمدينة الـ6 من أكتوبر المصرية، اليوم الأربعاء، وعلقت السلطات المصرية على تلك الأنباء وكشفت... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T13:07+0000
2023-11-22T13:25+0000
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وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لقناة "القاهرة 24" المصرية، فإن شركة غاز مصر، التابعة لوزارة البترول، أكدت عدم وجود تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها.ولفتت الشركة إلى أن الرائحة، التي انتشرت في المنطقة هي رائحة خاصة بمواد يتم إضافتها إلى الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن تلك الرائحة انتشرت خلال نقل تلك المواد مخازن تابعة لها في منطقة أبو رواش، التي توجد فيها القرية الذكية.وقالت الشركة إن جميع شبكات نقل الغاز الطبيعي والمحطات الخاصة بتخفيض الضغط بالمنطقة مؤمّنة بصورة كاملة وتعمل بكفاءتها، وأكدت أنه لا توجد أي تسريبات.وقالت وزارة الصحة المصرية إن الرائحة الكريهة التي انتشرت في القرية الذكية تسببت في إصابة 19 شخصا ونقلهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن 11 شخصا منهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.وقالت الوزارة إنها دفعت 15 سيارة إسعاف إلى المنطقة وأن المصابين كانوا يعانون من أعراض اختناق وأن حالتهم جميعا مستقرة وجاري متابعة من بقي منهم داخل المستشفيات.يذكر أن القرية الذكية تقع على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي في منطقة أبو رواش الصناعية، التابعة لمحافظة الجيزة المصرية.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن

السلطات المصرية تكشف تفاصيل انتشار رائحة كريهة في "القرية الذكية"

13:07 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 13:25 GMT 22.11.2023)
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDمدينة القاهرة
مدينة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHED
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زعمت أخبار متناقلة وجود تسريب غاز في القرية الذكية، التابعة لمدينة الـ6 من أكتوبر المصرية، اليوم الأربعاء، وعلقت السلطات المصرية على تلك الأنباء وكشفت ملابساتها.
وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لقناة "القاهرة 24" المصرية، فإن شركة غاز مصر، التابعة لوزارة البترول، أكدت عدم وجود تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها.
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ولفتت الشركة إلى أن الرائحة، التي انتشرت في المنطقة هي رائحة خاصة بمواد يتم إضافتها إلى الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن تلك الرائحة انتشرت خلال نقل تلك المواد مخازن تابعة لها في منطقة أبو رواش، التي توجد فيها القرية الذكية.
وقالت الشركة إن جميع شبكات نقل الغاز الطبيعي والمحطات الخاصة بتخفيض الضغط بالمنطقة مؤمّنة بصورة كاملة وتعمل بكفاءتها، وأكدت أنه لا توجد أي تسريبات.
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وقالت وزارة الصحة المصرية إن الرائحة الكريهة التي انتشرت في القرية الذكية تسببت في إصابة 19 شخصا ونقلهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن 11 شخصا منهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.
وقالت الوزارة إنها دفعت 15 سيارة إسعاف إلى المنطقة وأن المصابين كانوا يعانون من أعراض اختناق وأن حالتهم جميعا مستقرة وجاري متابعة من بقي منهم داخل المستشفيات.
يذكر أن القرية الذكية تقع على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي في منطقة أبو رواش الصناعية، التابعة لمحافظة الجيزة المصرية.
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