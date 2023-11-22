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https://sputnikarabic.ae/20231122/السيسي-والملك-عبد-الله-يعقدان-قمة-مصرية-أردنية-في-القاهرة-1083381560.html
السيسي والملك عبد الله يعقدان قمة مصرية أردنية في القاهرة
السيسي والملك عبد الله يعقدان قمة مصرية أردنية في القاهرة
أعلنت الرئاسة المصرية، عن انعقاد قمة مصرية - أردنية، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T11:54+0000
2023-11-22T11:54+0000
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وقال الرئاسة المصرية، في بيان، إن "القمة ستعقد في العاصمة المصرية"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ورفض الزعيمان خلال اللقاء أي محاولات للتهجير القسري لسكان غزة، إلى بلديهما.يأتي ذلك في أعقاب موافقة الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الاربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، ووقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيام على الأقل.فيما، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".وحسب مصادر مصرية مسؤولة، فإن الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ستبدأ يوم غد الخميس الساعة 10 صباحا.ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231122/إعلام-مصري-الهدنة-في-قطاع-غزة-تبدأ-غدا-الساعة-10-صباحا-1083379817.html
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مصر, أخبار الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار

السيسي والملك عبد الله يعقدان قمة مصرية أردنية في القاهرة

11:54 GMT 22.11.2023
© AP Photo / Uncreditedالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Uncredited
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أعلنت الرئاسة المصرية، عن انعقاد قمة مصرية - أردنية، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء.
وقال الرئاسة المصرية، في بيان، إن "القمة ستعقد في العاصمة المصرية"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ورفض الزعيمان خلال اللقاء أي محاولات للتهجير القسري لسكان غزة، إلى بلديهما.
يأتي ذلك في أعقاب موافقة الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الاربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، ووقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيام على الأقل.
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
إعلام مصري: الهدنة في قطاع غزة تبدأ يوم 23 نوفمبر الساعة 10 صباحا
11:21 GMT
فيما، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".
وحسب مصادر مصرية مسؤولة، فإن الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ستبدأ يوم غد الخميس الساعة 10 صباحا.
ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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