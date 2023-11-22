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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231122/القوات-الأوكرانية-تقصف-مواقع-لـآزوف-في-كراسني-ليمان-بسبب-حالة-التخبط-بين-صفوفها-1083364460.html
القوات الأوكرانية تقصف مواقع لـ"آزوف" عن طريق الخطأ بسبب حالة التخبط بين صفوفها
القوات الأوكرانية تقصف مواقع لـ"آزوف" عن طريق الخطأ بسبب حالة التخبط بين صفوفها
صرّح الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو، أن المدفعية الأوكرانية أطلقت النيران "الصديقة" على موقع لمسلحي "آزوف"(منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في منطقة قرية... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T06:56+0000
2023-11-22T07:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "وفي منطقة تشيرفونا ديبروفا، شوهدت نيران "صديقة" أطلقتها التشكيلات المسلحة الأوكرانية، على مواقع "آزوف"، وكانت مدة إطلاق النار على المواقع، نصف ساعة، من الاتجاه الشمالي الغربي. خطأ موجه المدفع أو فقدان السيطرة أمر غير مرجح، لأن المقاتلين الأوكرانيين كانوا في هذه الإحداثيات لفترة طويلة، وهناك أيضًا اتصال سلكي مع القيادة في المواقع".وكان رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، قد أعلن، يوم السبت الماضي، أن القوات الروسية على محور كراسني ليمان، دمرت ما يصل إلى 30 طاقم مدفعية أوكراني، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري.ووفقا له، على محور كراسني ليمان في منطقة موقع تورسكي وغابات سيريبريانسكي، صدت وحدات قوات "المركز" مع نيران المدفعية وضربات طيران الجيش الروسي، المجموعات المهاجمة من الفرقة الآلية السابعة والأربعين الأوكرانية، واللواء الثاني عشر للقوات الخاصة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) والفوج الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20231122/ضابط-روسي-جريح-يدمر-دبابة-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1083363082.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الأوكرانية تقصف مواقع لـ"آزوف" عن طريق الخطأ بسبب حالة التخبط بين صفوفها

06:56 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 07:10 GMT 22.11.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaالقوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا
القوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرّح الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو، أن المدفعية الأوكرانية أطلقت النيران "الصديقة" على موقع لمسلحي "آزوف"(منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك، وأسباب هذه الحادثة غير معروفة، مشيرا إلى أن احتمال ارتكاب موجه المدفع خطأ أو فقدان السيطرة، غير مرجح.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "وفي منطقة تشيرفونا ديبروفا، شوهدت نيران "صديقة" أطلقتها التشكيلات المسلحة الأوكرانية، على مواقع "آزوف"، وكانت مدة إطلاق النار على المواقع، نصف ساعة، من الاتجاه الشمالي الغربي. خطأ موجه المدفع أو فقدان السيطرة أمر غير مرجح، لأن المقاتلين الأوكرانيين كانوا في هذه الإحداثيات لفترة طويلة، وهناك أيضًا اتصال سلكي مع القيادة في المواقع".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط روسي جريح يدمر دبابة أوكرانية على محور كراسني ليمان
05:36 GMT
وكان رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، قد أعلن، يوم السبت الماضي، أن القوات الروسية على محور كراسني ليمان، دمرت ما يصل إلى 30 طاقم مدفعية أوكراني، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري.
ووفقا له، على محور كراسني ليمان في منطقة موقع تورسكي وغابات سيريبريانسكي، صدت وحدات قوات "المركز" مع نيران المدفعية وضربات طيران الجيش الروسي، المجموعات المهاجمة من الفرقة الآلية السابعة والأربعين الأوكرانية، واللواء الثاني عشر للقوات الخاصة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) والفوج الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني.
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