https://sputnikarabic.ae/20231122/القوات-الأوكرانية-تقصف-مواقع-لـآزوف-في-كراسني-ليمان-بسبب-حالة-التخبط-بين-صفوفها-1083364460.html
القوات الأوكرانية تقصف مواقع لـ"آزوف" عن طريق الخطأ بسبب حالة التخبط بين صفوفها
القوات الأوكرانية تقصف مواقع لـ"آزوف" عن طريق الخطأ بسبب حالة التخبط بين صفوفها
صرّح الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو، أن المدفعية الأوكرانية أطلقت النيران "الصديقة" على موقع لمسلحي "آزوف"(منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في منطقة قرية... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T06:56+0000
2023-11-22T06:56+0000
2023-11-22T07:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "وفي منطقة تشيرفونا ديبروفا، شوهدت نيران "صديقة" أطلقتها التشكيلات المسلحة الأوكرانية، على مواقع "آزوف"، وكانت مدة إطلاق النار على المواقع، نصف ساعة، من الاتجاه الشمالي الغربي. خطأ موجه المدفع أو فقدان السيطرة أمر غير مرجح، لأن المقاتلين الأوكرانيين كانوا في هذه الإحداثيات لفترة طويلة، وهناك أيضًا اتصال سلكي مع القيادة في المواقع".وكان رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، قد أعلن، يوم السبت الماضي، أن القوات الروسية على محور كراسني ليمان، دمرت ما يصل إلى 30 طاقم مدفعية أوكراني، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري.ووفقا له، على محور كراسني ليمان في منطقة موقع تورسكي وغابات سيريبريانسكي، صدت وحدات قوات "المركز" مع نيران المدفعية وضربات طيران الجيش الروسي، المجموعات المهاجمة من الفرقة الآلية السابعة والأربعين الأوكرانية، واللواء الثاني عشر للقوات الخاصة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) والفوج الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20231122/ضابط-روسي-جريح-يدمر-دبابة-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1083363082.html
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رصد عسكري
القوات الأوكرانية تقصف مواقع لـ"آزوف" عن طريق الخطأ بسبب حالة التخبط بين صفوفها
06:56 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 07:10 GMT 22.11.2023)
صرّح الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو، أن المدفعية الأوكرانية أطلقت النيران "الصديقة" على موقع لمسلحي "آزوف"(منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك، وأسباب هذه الحادثة غير معروفة، مشيرا إلى أن احتمال ارتكاب موجه المدفع خطأ أو فقدان السيطرة، غير مرجح.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "وفي منطقة تشيرفونا ديبروفا، شوهدت نيران "صديقة" أطلقتها التشكيلات المسلحة الأوكرانية، على مواقع "آزوف"، وكانت مدة إطلاق النار على المواقع، نصف ساعة، من الاتجاه الشمالي الغربي. خطأ موجه المدفع أو فقدان السيطرة أمر غير مرجح، لأن المقاتلين الأوكرانيين كانوا في هذه الإحداثيات لفترة طويلة، وهناك أيضًا اتصال سلكي مع القيادة في المواقع".
وكان رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، قد أعلن، يوم السبت الماضي، أن القوات الروسية على محور كراسني ليمان، دمرت ما يصل إلى 30 طاقم مدفعية أوكراني، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري.
ووفقا له، على محور كراسني ليمان في منطقة موقع تورسكي وغابات سيريبريانسكي، صدت وحدات قوات "المركز" مع نيران المدفعية وضربات طيران الجيش الروسي، المجموعات المهاجمة من الفرقة الآلية السابعة والأربعين الأوكرانية، واللواء الثاني عشر للقوات الخاصة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) والفوج الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني
.