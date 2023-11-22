https://sputnikarabic.ae/20231122/القوات-الروسية-تستخدم-طائرات-مسيرة-معززة-بالواقع-الافتراضي-ليلية-فيديو-1083369892.html
القوات الروسية تستخدم طائرات مسيرة "معززة بالواقع الافتراضي" ليلية... فيديو
القوات الروسية تستخدم طائرات مسيرة "معززة بالواقع الافتراضي" ليلية... فيديو
بدأ مشغلو الطائرات المسيرة الروس في استخدام طائرات مسيرة FPV (معززة بالواقع الافتراضي) من طراز "في تي-40"، مع كاميرات ليلية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T08:59+0000
2023-11-22T08:59+0000
2023-11-22T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تستطيع الطائرات ضرب الأهداف في الظلام. ونشرت قناة "سودابلاتوف" على تلغرام مقطع فيديو لعمليات الإطلاق الناجحة.أشار المراسل العسكري، ألكسندر كوتس، في قناته، إلى أنه سيتم استخدام الطائرات المسيرة FPV القادرة على العمل ليلاً على نطاق أوسع.وكتب المراسل العسكري: "نحن ننتقل إلى مستوى جديد. والآن حتى التحرك في الظلام لا يمكن أن يضمن أي شيء".يتم تنفيذ الضربات ليلاً ضد الأجسام الثابتة مثل المعاقل والمباني التي يوجد فيها العدو، وكذلك ضد القوى العاملة والمعدات ووسائل النقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لصحيفة "روسكويوي أوروجيه".
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تستخدم طائرات مسيرة "معززة بالواقع الافتراضي" ليلية... فيديو
بدأ مشغلو الطائرات المسيرة الروس في استخدام طائرات مسيرة FPV (معززة بالواقع الافتراضي) من طراز "في تي-40"، مع كاميرات ليلية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تستطيع الطائرات ضرب الأهداف في الظلام. ونشرت قناة "سودابلاتوف" على تلغرام مقطع فيديو لعمليات الإطلاق الناجحة.
أشار المراسل العسكري، ألكسندر كوتس، في قناته، إلى أنه سيتم استخدام الطائرات المسيرة FPV القادرة على العمل ليلاً على نطاق أوسع.
وكتب المراسل العسكري: "نحن ننتقل إلى مستوى جديد. والآن حتى التحرك في الظلام لا يمكن أن يضمن أي شيء".
يتم تنفيذ الضربات ليلاً ضد الأجسام الثابتة مثل المعاقل والمباني التي يوجد فيها العدو، وكذلك ضد القوى العاملة والمعدات ووسائل النقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لصحيفة
"روسكويوي أوروجيه".