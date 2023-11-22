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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231122/القوات-الروسية-تستخدم-طائرات-مسيرة-معززة-بالواقع-الافتراضي-ليلية-فيديو-1083369892.html
القوات الروسية تستخدم طائرات مسيرة "معززة بالواقع الافتراضي" ليلية... فيديو
القوات الروسية تستخدم طائرات مسيرة "معززة بالواقع الافتراضي" ليلية... فيديو
بدأ مشغلو الطائرات المسيرة الروس في استخدام طائرات مسيرة FPV (معززة بالواقع الافتراضي) من طراز "في تي-40"، مع كاميرات ليلية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T08:59+0000
2023-11-22T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تستطيع الطائرات ضرب الأهداف في الظلام. ونشرت قناة "سودابلاتوف" على تلغرام مقطع فيديو لعمليات الإطلاق الناجحة.أشار المراسل العسكري، ألكسندر كوتس، في قناته، إلى أنه سيتم استخدام الطائرات المسيرة FPV القادرة على العمل ليلاً على نطاق أوسع.وكتب المراسل العسكري: "نحن ننتقل إلى مستوى جديد. والآن حتى التحرك في الظلام لا يمكن أن يضمن أي شيء".يتم تنفيذ الضربات ليلاً ضد الأجسام الثابتة مثل المعاقل والمباني التي يوجد فيها العدو، وكذلك ضد القوى العاملة والمعدات ووسائل النقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لصحيفة "روسكويوي أوروجيه".
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستخدم طائرات مسيرة "معززة بالواقع الافتراضي" ليلية... فيديو

08:59 GMT 22.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من المنطقة العسكرية المركزية يتحكم في طائرة بدون طيار من طراز (FPV) خلال تدريب لمشغلي الطائرات المسيرة في أحد ساحات التدريب في منطقة عملية عسكرية خاصة.
جندي من المنطقة العسكرية المركزية يتحكم في طائرة بدون طيار من طراز (FPV) خلال تدريب لمشغلي الطائرات المسيرة في أحد ساحات التدريب في منطقة عملية عسكرية خاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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بدأ مشغلو الطائرات المسيرة الروس في استخدام طائرات مسيرة FPV (معززة بالواقع الافتراضي) من طراز "في تي-40"، مع كاميرات ليلية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تستطيع الطائرات ضرب الأهداف في الظلام. ونشرت قناة "سودابلاتوف" على تلغرام مقطع فيديو لعمليات الإطلاق الناجحة.
أشار المراسل العسكري، ألكسندر كوتس، في قناته، إلى أنه سيتم استخدام الطائرات المسيرة FPV القادرة على العمل ليلاً على نطاق أوسع.
وكتب المراسل العسكري: "نحن ننتقل إلى مستوى جديد. والآن حتى التحرك في الظلام لا يمكن أن يضمن أي شيء".
يتم تنفيذ الضربات ليلاً ضد الأجسام الثابتة مثل المعاقل والمباني التي يوجد فيها العدو، وكذلك ضد القوى العاملة والمعدات ووسائل النقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لصحيفة "روسكويوي أوروجيه".
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