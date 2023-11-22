https://sputnikarabic.ae/20231122/القوات-الروسية-تصد-هجوما-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083388439.html
القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تصدت إلى هجمة من القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، خلال الـ 24 الساعة الماضية، وكبدتها خسائر بلغت نحو... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T13:16+0000
2023-11-22T13:16+0000
2023-11-22T13:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور جنوب دونيتسك، تصدت وحدات مجموعة "الشرق" من القوات المسلحة الروسية، وبدعم من سلاح الجو والمدفعية، إلى هجمة من مجموعة الاقتحام التابعة للواء 127 دفاع إقليمي، في منطقة بريوتنويه في مقاطعة زابوروجيه".وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت قرابة 60 عسكريا، وتم تدمير عربتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين".وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، 537 طائرة عسكرية، 254 مروحية، 9095 مسيرة، 442 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 13539 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، 1185 راجمة صواريخ، 7145 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 15507 وحدات من الآليات العسكرية الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231122/مقاتلات-روسية-تدمر-مستودعا-أوكرانيا-لسلاح-الجو--1083386957.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تصدت إلى هجمة من القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، خلال الـ 24 الساعة الماضية، وكبدتها خسائر بلغت نحو 60 عسكريا، إضافة إلى العديد من المعدات العسكرية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور جنوب دونيتسك، تصدت وحدات مجموعة "الشرق" من القوات المسلحة الروسية، وبدعم من سلاح الجو والمدفعية، إلى هجمة من مجموعة الاقتحام التابعة للواء 127 دفاع إقليمي، في منطقة بريوتنويه في مقاطعة زابوروجيه".
وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت قرابة 60 عسكريا، وتم تدمير عربتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين".
وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، 537 طائرة عسكرية، 254 مروحية، 9095 مسيرة، 442 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 13539 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، 1185 راجمة صواريخ، 7145 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 15507 وحدات من الآليات العسكرية الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.