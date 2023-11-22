https://sputnikarabic.ae/20231122/الموقفان-المصري-والأردني-وأهم-خطوات-الدولتين-لمساعدة-غزة-وإيقاف-الحرب--1083392449.html

الموقفان المصري والأردني وأهم خطوات الدولتين لمساعدة غزة وإيقاف الحرب

الموقفان المصري والأردني وأهم خطوات الدولتين لمساعدة غزة وإيقاف الحرب

أكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه مقابل كل عشرة محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم، سيتم تمديد الهدنة ليوم آخر، وذلك دون الإشارة... 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T15:07+0000

2023-11-22T15:07+0000

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الموقفان المصري والأردني وأهم خطوات الدولتين لمساعدة غزة وإيقاف الحرب الموقفان المصري والأردني وأهم خطوات الدولتين لمساعدة غزة وإيقاف الحرب

وقال البيان إنه سيجري إطلاق سراح 50 امرأة وطفلًا على مدى أربعة أيام سيتم خلالها وقف القتال.واتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، اليوم الأربعاء، على هدنة لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًّا في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.وقالت حماس إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح المحتجزين الخمسين مقابل 150 امرأة وطفلًا فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقالت حماس إن اتفاق الهدنة سيسمح أيضًا بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة.في سياق متصل وفي أول تحرك برلماني لمواجهة الأزمة، عقد مجلس النواب المصري، جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.وشدد رئيس مجلس النواب المصري، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني.جاء ذلك في افتتاح الجلسة العامة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للاجابة عن أسئلة تقدم بها نواب بشأن الإجراءات المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.ورفضت مصر مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ودفعهم للنزوح إلى سيناء والتوطين فيها لتصفية القضية الفلسطينية.طالب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بأن يكون هناك وفود للذهاب الى غزة بمساعدات عاجلة دون توقف ودون اهتمام بموقف إسرائيل منها . وقال مغاوري لراديو "سبوتنيك": "أطالب بتضامن الحبر الأعظم بابا الفاتيكان مع شيخ الأزهر وأن يتقدما سويا بمبادرة للدخول عبر معبر رفح وإدخال المساعدات. الآن ما يحدث في غزة إبادة جماعية فعندما تشطب أسر كاملة من السجلات ويقتل الأطفال والنساء بهذه الطريقة أمام العالم فهذا لا يمكن السكوت عنه. لقد قام بابا الفاتيكان بمبادرة ضد الهجرة غير الشرعية لذلك ندعو بابا الفاتيكان بمواقفه الإنسانية أن يأتي مع فضيلة الإمام الأكبر ويعلن أنه سيأتي إلى معبر رفح لمصاحبة المساعدات إلى غزة".وأضاف مغاوري أن هناك اتفاقية رباعية تسمى اتفاقية فلادلفيا بشأن المعابر ومنها معبر رفح بين مصر والاتحاد الأوروبي وحرس السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لكن بعد استيلاء حماس على السلطة في غزة انسحب الاتحاد الأوروبي من الاتفاقية، كما لم يعد هناك حرس للسلطة الفلسطينية وللأسف الشديد الجانب الإسرائيلي يفرض شروطه على مصر رغم سقوط الاتفاقية لأن أطرافها لم يعودوا موجودين، لذلك يجب على مصر ألا تلتزم بهذه الاتفاقية وتقوم بفتح معبر رفح وفقا للقانون الإنساني الدولي وتدخل المساعدات إلى غزة دون أي اهتمام بإسرائيل لأن ما يحدث في غزة ضد كل القوانين الإنسانية .الأردن هو الآخر كأحد أهم الدول المؤثرة في هذه الحرب تتحرك يوميا من أجل إيقاف هذه الحرب. رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة قال إن بلاده تلقت إشعارات من الجانب الإسرائيلي بإخلاء المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، مؤكدا أنه "لم تتم الاستجابة لهذه المطالب".وقال الخصاونة، إن الجيش الأردني يعزز وجوده على طول الحدود في ضوء التطورات في غزة.وأضاف أن "الأردن يتعامل مع ما يحصل في قطاع غزة وكأنه يحصل على الحدود الأردنية، وليس في بقعة أخرى من الكوكب ومن الطبيعي أن ينتشر الجيش الأردني على هذه الحدود في سياق دوره الطبيعي والأساسي في حماية حدود الوطن".وأعلنت عمّان في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تنفيذ طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني، إنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة "مظلات" للمستشفى الميداني في قطاع غزة، وذلك للمرة الثانية في أسبوع.وقال الدكتور عبد الرحيم معايعة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، إن الموقف الأردني واضح منذ بداية الحرب لقد طالبنا وطالب جلالة الملك بوقف هذه الحرب كما سعى مجلس النواب الأردني لإيقاف هذه الحرب، كما أكدنا أنه على العدو الإسرائيلي أن يفهم أن الشعب الفلسطيني له حق العيش على أرضه بسلام وإذا لم يحدث ذلك فسوف يبقى النزاع والتوتر ولن تعيش إسرائيل بسلام أبدا. الأزمة أنالعالم أصبح أعمى وكأنه لا يرى ما يحدث من قتل وتدمير وإبادة جماعية لشعب يبحث عن حقه في العيش بسلام على أرضه .وأضاف المعايعة أن وقف اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل يمكن أن ينسحب على بقية الاتفاقيات إذا بدأ التهجير الذي سيكون بمثابة إعلان حرب والأردن مستعد لخوض هذه الحرب حينها لحماية أرضه وشعبه وسيادته وبالتالي لن يكون هناك أي معنى لأي اتفاقيات مشتركة فالموقف الأردني الرسمي يتجاوز حتى الموقف الشعبي في التصدي لهذه الحرب الشرسة اللئيمة اللاإنسانية وبالطبع في رفض تهجير الفلسطينيين سواء إلى مصر أو إلى الأردن.

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