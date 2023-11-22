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https://sputnikarabic.ae/20231122/بالروح-بالدم-نفديك-يا-فلسطينإبداع-جماهيري-في-تشجيع-منتخب-فلسطينفيديو-1083390415.html
"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"... إبداع جماهيري في تشجيع المنتخب الفلسطيني...فيديو
"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"... إبداع جماهيري في تشجيع المنتخب الفلسطيني...فيديو
آزرت الجماهير الكويتية والعربية المنتخب الفلسطيني في مواجهة نظيره الأسترالي، ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T13:53+0000
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وهتفت الجماهير داخل مدرجات ملعب "جابر الأحمد الدولي" بصوت عال: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، لتستمر الجماهير بتشجيع المنتخب العربي، وفي الدقيقة الـ7 من اللقاء، وفي إشارة لـ"طوفان الأقصى"، تم رفع الأعلام الفلسطينية والكوفيات.وفي الدقيقة الـ13 وقفت الجماهير واستدارت عكس اتجاه الملعب، احتجاجاً على مقتل 13 ألف شهيد حتى الآن، وفي الدقيقة الـ75 وقفت الجماهير مع ضم اليدين ورفعهما احتجاجاً على الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 75 عاماً.ووافقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، ووقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيام على الأقل.بدورها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".
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العالم العربي, رياضة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, نادي الفيديو, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, رياضة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, نادي الفيديو, غزة, قطاع غزة

"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"... إبداع جماهيري في تشجيع المنتخب الفلسطيني...فيديو

13:53 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 14:53 GMT 22.11.2023)
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLSأشخاص يرفعون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء عبورهم جسر واترلو خلال "مسيرة من أجل فلسطين" في لندن، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
أشخاص يرفعون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء عبورهم جسر واترلو خلال مسيرة من أجل فلسطين في لندن، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS
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آزرت الجماهير الكويتية والعربية المنتخب الفلسطيني في مواجهة نظيره الأسترالي، ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا.
وهتفت الجماهير داخل مدرجات ملعب "جابر الأحمد الدولي" بصوت عال: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، لتستمر الجماهير بتشجيع المنتخب العربي، وفي الدقيقة الـ7 من اللقاء، وفي إشارة لـ"طوفان الأقصى"، تم رفع الأعلام الفلسطينية والكوفيات.
وفي الدقيقة الـ13 وقفت الجماهير واستدارت عكس اتجاه الملعب، احتجاجاً على مقتل 13 ألف شهيد حتى الآن، وفي الدقيقة الـ75 وقفت الجماهير مع ضم اليدين ورفعهما احتجاجاً على الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 75 عاماً.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، ووقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيام على الأقل.
بدورها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".
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