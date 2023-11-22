"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"... إبداع جماهيري في تشجيع المنتخب الفلسطيني...فيديو
13:53 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 14:53 GMT 22.11.2023)
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLSأشخاص يرفعون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء عبورهم جسر واترلو خلال "مسيرة من أجل فلسطين" في لندن، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS
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آزرت الجماهير الكويتية والعربية المنتخب الفلسطيني في مواجهة نظيره الأسترالي، ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا.
وهتفت الجماهير داخل مدرجات ملعب "جابر الأحمد الدولي" بصوت عال: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، لتستمر الجماهير بتشجيع المنتخب العربي، وفي الدقيقة الـ7 من اللقاء، وفي إشارة لـ"طوفان الأقصى"، تم رفع الأعلام الفلسطينية والكوفيات.
فخور في بلدي و فخور في الشعب— مساعد الفوزان (@Msa3edALfouzan) November 21, 2023
وفخور اني كويتي 🇰🇼
بالروح بالدم نفديك يا فلسطين 🇵🇸#فلسطين_الان pic.twitter.com/Q4VhvtoDPW
وفي الدقيقة الـ13 وقفت الجماهير واستدارت عكس اتجاه الملعب، احتجاجاً على مقتل 13 ألف شهيد حتى الآن، وفي الدقيقة الـ75 وقفت الجماهير مع ضم اليدين ورفعهما احتجاجاً على الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 75 عاماً.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) November 21, 2023
شعب الكويت في الدقيقة 75 أثناء مباراة فلسطين ضد استراليا المقامة في الكويت..
٧٥ عاما من الاحتلال والقهر والظلم والمجازر والابادة والتهجير القسري والاعتقال ..
٧٥ عاماً من العطاء والصمود والرباط والنضال والتضيحة والفداء .. ♥️🇵🇸
تحية لـ شعب الكويت 👏🇰🇼 pic.twitter.com/7L0DxkwdSh
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، ووقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيام على الأقل.
بدورها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".