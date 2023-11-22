https://sputnikarabic.ae/20231122/بوتين-علينا-مساعدة-الأشخاص-الذين-يعانون-من-الأحداث-الجارية-في-قطاع-غزة-1083384167.html

بوتين: علينا مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأحداث الجارية في قطاع غزة

بوتين: علينا مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأحداث الجارية في قطاع غزة

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي مساعدة الناس في قطاع غزة، الذين يعانون من الأحداث الجارية هناك، مؤكدا أنه واجب مقدس. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

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فلاديمير بوتين

روسيا

العالم العربي

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وقال بوتين، خلال اجتماع مع الحكومة الروسية: "هذه مهمة إنسانية نبيلة وضرورية للغاية، يجب مساعدة الناس الذين يعانون من الأحداث الجارية في غزة".وقال كورينكوف، خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين، مع أعضاء الحكومة الروسية: "تقوم وزارة الطوارئ الروسية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. في المجمل، قامت 10 رحلات جوية بتسليم أكثر من 245 طنًا من المساعدات إلى العريش... ومن المقرر تسيير رحلة مساعدات إنسانية أخرى تزن 28 طنًا في 23 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)".وأعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، أن "الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة "حماس"، في قطاع غزة، ستبدأ يوم غد الخميس الساعة 10 صباحا".ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية، عن مصدر مصري مسؤول، قوله إن "الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة"، مثمنًا "الجهود التي بذلتها دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق الهدنة في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، بحسب قوله.وأشار المصدر المسؤول إلى أن "مصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين"، مؤكدًا أن "الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد".

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