عربي
بوتين: روسيا لم ترفض قط محادثات السلام مع أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20231122/بوتين-يشارك-في-قمة-مجموعة-الـ20-فيديو--1083388912.html
بوتين: روسيا لم ترفض قط محادثات السلام مع أوكرانيا
بوتين: روسيا لم ترفض قط محادثات السلام مع أوكرانيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم ترفض قط مفاوضات السلام مع أوكرانيا؛ وقد أعلنت أوكرانيا علنا ​​أنها تنسحب من عملية المفاوضات، وتم التوقيع على... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T13:28+0000
2023-11-22T13:37+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083389335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70d8755d22c51bb40459a22de700a6de.jpg
وقال بوتين خلال خطابه في قمة مجموعة الـ20: "بالطبع، يتعين علينا أن نفكر في كيفية وقف هذه المأساة. وبالمناسبة، لم ترفض روسيا قط مفاوضات السلام مع أوكرانيا؛ ولم تكن روسيا، بل أوكرانيا، هي التي أعلنت علانية أنها تنسحب من عملية المفاوضات. وعلاوة على ذلك، تم التوقيع على مرسوم، مرسوم من رئيس الدولة يحظر مثل هذه المفاوضات مع روسيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083389335_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbb29113777395ea74af42b0e16f7a8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين: روسيا لم ترفض قط محادثات السلام مع أوكرانيا

13:28 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 13:37 GMT 22.11.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ 20 التي تنظمها الهند
بوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ 20 التي تنظمها الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم ترفض قط مفاوضات السلام مع أوكرانيا؛ وقد أعلنت أوكرانيا علنا ​​أنها تنسحب من عملية المفاوضات، وتم التوقيع على مرسوم من رئيس الدولة يحظر المفاوضات مع روسيا.
وقال بوتين خلال خطابه في قمة مجموعة الـ20: "بالطبع، يتعين علينا أن نفكر في كيفية وقف هذه المأساة. وبالمناسبة، لم ترفض روسيا قط مفاوضات السلام مع أوكرانيا؛ ولم تكن روسيا، بل أوكرانيا، هي التي أعلنت علانية أنها تنسحب من عملية المفاوضات. وعلاوة على ذلك، تم التوقيع على مرسوم، مرسوم من رئيس الدولة يحظر مثل هذه المفاوضات مع روسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:28 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصور08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала