https://sputnikarabic.ae/20231122/بوتين-يشارك-في-قمة-مجموعة-الـ20-فيديو--1083388912.html
بوتين: روسيا لم ترفض قط محادثات السلام مع أوكرانيا
بوتين: روسيا لم ترفض قط محادثات السلام مع أوكرانيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم ترفض قط مفاوضات السلام مع أوكرانيا؛ وقد أعلنت أوكرانيا علنا أنها تنسحب من عملية المفاوضات، وتم التوقيع على... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T13:28+0000
2023-11-22T13:28+0000
2023-11-22T13:37+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال خطابه في قمة مجموعة الـ20: "بالطبع، يتعين علينا أن نفكر في كيفية وقف هذه المأساة. وبالمناسبة، لم ترفض روسيا قط مفاوضات السلام مع أوكرانيا؛ ولم تكن روسيا، بل أوكرانيا، هي التي أعلنت علانية أنها تنسحب من عملية المفاوضات. وعلاوة على ذلك، تم التوقيع على مرسوم، مرسوم من رئيس الدولة يحظر مثل هذه المفاوضات مع روسيا".
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روسيا
بوتين: روسيا لم ترفض قط محادثات السلام مع أوكرانيا
13:28 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 13:37 GMT 22.11.2023)
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم ترفض قط مفاوضات السلام مع أوكرانيا؛ وقد أعلنت أوكرانيا علنا أنها تنسحب من عملية المفاوضات، وتم التوقيع على مرسوم من رئيس الدولة يحظر المفاوضات مع روسيا.
وقال بوتين خلال خطابه في قمة مجموعة الـ20: "بالطبع، يتعين علينا أن نفكر في كيفية وقف هذه المأساة. وبالمناسبة، لم ترفض روسيا قط مفاوضات السلام مع أوكرانيا؛ ولم تكن روسيا، بل أوكرانيا، هي التي أعلنت علانية أنها تنسحب من عملية المفاوضات. وعلاوة على ذلك، تم التوقيع على مرسوم، مرسوم من رئيس الدولة يحظر مثل هذه المفاوضات مع روسيا".