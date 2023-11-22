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بوتين يعلن 2024 "عام الأسرة" في روسيا
بوتين يعلن 2024 "عام الأسرة" في روسيا
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يعلن عام 2024 في روسيا عاما للأسرة، وتم نشر المرسوم في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T13:23+0000
2023-11-22T13:23+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
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تم اتخاذ القرار بتعميم سياسة الدولة في مجال حماية الأسرة والحفاظ على القيم العائلية التقليدية. في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بادرت رئيسة مجلس لبفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، بإرسال مقترحات إلى رئيس الدولة لإعلان عام الأسرة في روسيا للمرة الثانية ووضع استراتيجية وطنية للعمل لصالح الأسرة.وأقيم "عام الأسرة" لأول مرة في روسيا عام 2008، وكان عام 2021 عام العلوم والتكنولوجيا، وعام 2022 عام التراث الثقافي لشعوب روسيا، فيما أُعلن عام 2023 "عام المعلم والمرشد".
https://sputnikarabic.ae/20231121/بوتين-نريد-أن-يتعرف-الشباب-من-جميع-أنحاء-العالم-على-روسيا-كما-هي-1083357179.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم

بوتين يعلن 2024 "عام الأسرة" في روسيا

13:23 GMT 22.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يعلن عام 2024 في روسيا عاما للأسرة، وتم نشر المرسوم في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.
تم اتخاذ القرار بتعميم سياسة الدولة في مجال حماية الأسرة والحفاظ على القيم العائلية التقليدية.

ويُطلب من الحكومة الروسية تشكيل لجنة تنظيمية مناسبة بحلول 27 ديسمبر/ كانون الأول والموافقة على خطة العمل لـ"عام الأسرة"، وعين بوتين نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا رئيسة للجنة المنظمة.

في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بادرت رئيسة مجلس لبفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، بإرسال مقترحات إلى رئيس الدولة لإعلان عام الأسرة في روسيا للمرة الثانية ووضع استراتيجية وطنية للعمل لصالح الأسرة.
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وأقيم "عام الأسرة" لأول مرة في روسيا عام 2008، وكان عام 2021 عام العلوم والتكنولوجيا، وعام 2022 عام التراث الثقافي لشعوب روسيا، فيما أُعلن عام 2023 "عام المعلم والمرشد".
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