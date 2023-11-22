https://sputnikarabic.ae/20231122/بوتين-يعلن-2024-عام-الأسرة-في-روسيا-1083388595.html

بوتين يعلن 2024 "عام الأسرة" في روسيا

بوتين يعلن 2024 "عام الأسرة" في روسيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يعلن عام 2024 في روسيا عاما للأسرة، وتم نشر المرسوم في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T13:23+0000

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2023-11-22T13:23+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

العالم

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تم اتخاذ القرار بتعميم سياسة الدولة في مجال حماية الأسرة والحفاظ على القيم العائلية التقليدية. في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بادرت رئيسة مجلس لبفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، بإرسال مقترحات إلى رئيس الدولة لإعلان عام الأسرة في روسيا للمرة الثانية ووضع استراتيجية وطنية للعمل لصالح الأسرة.وأقيم "عام الأسرة" لأول مرة في روسيا عام 2008، وكان عام 2021 عام العلوم والتكنولوجيا، وعام 2022 عام التراث الثقافي لشعوب روسيا، فيما أُعلن عام 2023 "عام المعلم والمرشد".

https://sputnikarabic.ae/20231121/بوتين-نريد-أن-يتعرف-الشباب-من-جميع-أنحاء-العالم-على-روسيا-كما-هي-1083357179.html

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