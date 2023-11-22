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https://sputnikarabic.ae/20231122/تسجيل-أول-حالة-في-العالم-لقيام-الدلافين-بسرقة-ذكية-فيديو-1083380061.html
تسجيل أول حالة في العالم لقيام الدلافين بسرقة ذكية... فيديو
تسجيل أول حالة في العالم لقيام الدلافين بسرقة ذكية... فيديو
رصد باحثون سلوكًا فريدًا تقوم به الدلافين للحصول على الطعام من المصائد، التي تحتوي على "طُعم" مخصص للصيد، في ساحل غربي أستراليا. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
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ويقول الباحثون الذين تابعوا نشاط الدلافين لفترة كبيرة، إن الكاميرات التي ثبتوها تحت الماء لمراقبتها، كشفت أن تلك الدلافين تستخدم تكتيكات ذكية لسرقة "الطُعم" من مصائد سرطان البحر، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".وأشار الباحثون إلى أنهم استخدموا حيلة أخرى لجعل الأمر أكثر صعوبة على الدلافين، بوضع "الطُعم" أسفل شباك الصيد أو وضعه داخل صناديق، لكن ذلك لم يمنع الدلافين من سرقته مرة أخرى بعدما تمكنت من قلب تلك الشباك.
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نادي الفيديو, علوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, علوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تسجيل أول حالة في العالم لقيام الدلافين بسرقة ذكية... فيديو

11:30 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 11:34 GMT 22.11.2023)
© Photo / unsplash/Ateeqدلفين يسبح بسرعة كبيرة في المياه (صورة أرشيفية)
دلفين يسبح بسرعة كبيرة في المياه (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Photo / unsplash/Ateeq
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رصد باحثون سلوكًا فريدًا تقوم به الدلافين للحصول على الطعام من المصائد، التي تحتوي على "طُعم" مخصص للصيد، في ساحل غربي أستراليا.
ويقول الباحثون الذين تابعوا نشاط الدلافين لفترة كبيرة، إن الكاميرات التي ثبتوها تحت الماء لمراقبتها، كشفت أن تلك الدلافين تستخدم تكتيكات ذكية لسرقة "الطُعم" من مصائد سرطان البحر، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".
وأشار الباحثون إلى أنهم استخدموا حيلة أخرى لجعل الأمر أكثر صعوبة على الدلافين، بوضع "الطُعم" أسفل شباك الصيد أو وضعه داخل صناديق، لكن ذلك لم يمنع الدلافين من سرقته مرة أخرى بعدما تمكنت من قلب تلك الشباك.
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