https://sputnikarabic.ae/20231122/تسجيل-أول-حالة-في-العالم-لقيام-الدلافين-بسرقة-ذكية-فيديو-1083380061.html
تسجيل أول حالة في العالم لقيام الدلافين بسرقة ذكية... فيديو
تسجيل أول حالة في العالم لقيام الدلافين بسرقة ذكية... فيديو
رصد باحثون سلوكًا فريدًا تقوم به الدلافين للحصول على الطعام من المصائد، التي تحتوي على "طُعم" مخصص للصيد، في ساحل غربي أستراليا. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T11:30+0000
2023-11-22T11:30+0000
2023-11-22T11:34+0000
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ويقول الباحثون الذين تابعوا نشاط الدلافين لفترة كبيرة، إن الكاميرات التي ثبتوها تحت الماء لمراقبتها، كشفت أن تلك الدلافين تستخدم تكتيكات ذكية لسرقة "الطُعم" من مصائد سرطان البحر، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".وأشار الباحثون إلى أنهم استخدموا حيلة أخرى لجعل الأمر أكثر صعوبة على الدلافين، بوضع "الطُعم" أسفل شباك الصيد أو وضعه داخل صناديق، لكن ذلك لم يمنع الدلافين من سرقته مرة أخرى بعدما تمكنت من قلب تلك الشباك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083379119_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_b4758335b95d68bbcbde72eb8006e78b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, علوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, علوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تسجيل أول حالة في العالم لقيام الدلافين بسرقة ذكية... فيديو
11:30 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 11:34 GMT 22.11.2023)
رصد باحثون سلوكًا فريدًا تقوم به الدلافين للحصول على الطعام من المصائد، التي تحتوي على "طُعم" مخصص للصيد، في ساحل غربي أستراليا.
ويقول الباحثون الذين تابعوا نشاط الدلافين لفترة كبيرة، إن الكاميرات التي ثبتوها تحت الماء لمراقبتها، كشفت أن تلك الدلافين تستخدم تكتيكات ذكية
لسرقة "الطُعم" من مصائد سرطان البحر، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".
وأشار الباحثون إلى أنهم استخدموا حيلة أخرى لجعل الأمر أكثر صعوبة على الدلافين،
بوضع "الطُعم" أسفل شباك الصيد أو وضعه داخل صناديق، لكن ذلك لم يمنع الدلافين من سرقته مرة أخرى بعدما تمكنت من قلب تلك الشباك.