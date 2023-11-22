https://sputnikarabic.ae/20231122/تصويت-هل-تستمر-الهدنة-المعلنة-لـ4-أيام-بين-حماس-وإسرائيل-أم-سيتم-خرقها؟--1083363595.html
تصويت... هل تستمر الهدنة المعلنة لـ4 أيام بين "حماس" وإسرائيل أم سيتم خرقها؟
تصويت... هل تستمر الهدنة المعلنة لـ4 أيام بين "حماس" وإسرائيل أم سيتم خرقها؟
أعلنت كل من إسرائيل و حركة"حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن هدنة إنسانية، تستمر لمدة 4 أيام، مع تبادل للمحتجزين بين الجهتين. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T06:07+0000
2023-11-22T06:07+0000
2023-11-22T06:07+0000
استطلاعات الرأي
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قطاع غزة
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ويشمل الاتفاق وقفا لإطلاق النار من قبل الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي، في مناطق قطاع غزة كافة.برأيك، هل يتم خرق الهدنة بين "حماس" وإسرائيل، أم أنها قد تفضي إلى اتفاق نهائي؟بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الهدنة إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوبًا.صوّت أيضا: أي من الدول العربية أو الإسلامية أو الفصائل تعتبر أنها اتخذت إجراءات حقيقية لدعم غزة؟صوّت أيضا: هل تؤيد الرواية الإسرائيلية حول وجود أسلحة ومقرات لـ"حماس" في مستشفى الشفاء؟صوّت أيضا: هل تكسرت "السيوف الحديدية" بضربات "طوفان الأقصى" بعد 31 يوما على بدئها؟
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, опросы
تصويت... هل تستمر الهدنة المعلنة لـ4 أيام بين "حماس" وإسرائيل أم سيتم خرقها؟
أعلنت كل من إسرائيل و حركة"حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن هدنة إنسانية، تستمر لمدة 4 أيام، مع تبادل للمحتجزين بين الجهتين.
ويشمل الاتفاق وقفا لإطلاق النار من قبل الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي، في مناطق قطاع غزة كافة.
وعلى الرغم من الإعلان عن الاتفاق، إلا أن موعد بدء تنفيذه لم يحدد بعد، فيما توقع بعض المراقبين على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، خرق الهدنة من قبل إسرائيل، بينما رفضت بعض الأحزاب المتطرفة الإسرائيلية، الهدنة من أساسها.
برأيك، هل يتم خرق الهدنة بين "حماس" وإسرائيل، أم أنها قد تفضي إلى اتفاق نهائي؟
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الهدنة إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوبًا.