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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231122/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1083362516.html
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T04:25+0000
2023-11-22T04:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:25 GMT 22.11.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:25 GMT 22.11.2023
القوات الروسية تدمر أربعة زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير أربعة قوارب بحرية مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في الجزء الغربي من مياه البحر الأسود.
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