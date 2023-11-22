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https://sputnikarabic.ae/20231122/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-لا-هدنة-وإسرائيل-توسع-توغلها-في-غزة-فيديو-وصور-1083360565.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصور
أعلن البيت الأبيض، الأحد الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T06:08+0000
2023-11-22T06:08+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
توجه الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة عبر ممر صلاح الدين - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصور

06:08 GMT 22.11.2023
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أعلن البيت الأبيض، الأحد الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار.
جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة، وإسرائيل، وحركة حماس، يقتربون من التوصل لاتفاق للإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة مدتها 5 أيام.
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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07:20 GMT 22.11.2023
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07:19 GMT 22.11.2023
الجهاد الإسلامي: اتفاق الهدنة جاء بعد جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء ومماطلات وتعنت من الاحتلال
07:16 GMT 22.11.2023
الخارجية السويسرية: نشكر الدول التي ساهمت في التوصل لاتفاق هدنة ونواصل دعوتنا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن
07:15 GMT 22.11.2023
الصين ترحب باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس وتؤكد أنه لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط بدون حل عادل للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
07:13 GMT 22.11.2023
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07:07 GMT 22.11.2023
06:55 GMT 22.11.2023
السيسي: أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى إتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين

السيسي: أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
06:52 GMT 22.11.2023
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: الرئيس محمود عباس يرحب باتفاق الهدنة في قطاع غزة ويدعو للوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي
06:45 GMT 22.11.2023
رئيسة البرلمان الأوروبي: أرحب بالاتفاق على وقف إنساني للأعمال القتالية في غزة وإطلاق سراح عدد من الرهائن
06:42 GMT 22.11.2023
وزارة العدل الإسرائيلية تنشر قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني من المقرر إطلاق سراحهم بموجب صفقات التبادل مع "حماس"
06:40 GMT 22.11.2023
مشهد تمثيلي للأطفال في لبنان يحاكي القصف الإسرائيلي على أطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
تصويت... هل تستمر الهدنة المعلنة لـ4 أيام بين "حماس" وإسرائيل أم سيتم خرقها؟
06:07 GMT
06:38 GMT 22.11.2023
الخارجية البلجيكية: نرحب بالاتفاق الذي سيحرر النساء والأطفال ويجب أن تتبعه خطوات أخرى امتثالا للقانون الدولي ويجب أن تضمن الهدنة وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة
06:33 GMT 22.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن في بيان مقتل ضابط وإصابة مجند في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة
06:30 GMT 22.11.2023
رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي: ممتنة جدا للذين عملوا بلا كلل عبر القنوات الدبلوماسية للتوسط في اتفاق الهدنة
06:20 GMT 22.11.2023
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نشكر شركاءنا الذين ساهموا بالتوصل للهدنة بغزة وعلى رأسهم مصر والولايات المتحدة ونأمل في أن تفضي هذه الهدنة لمحادثات جادة لعملية سلام شامل
05:42 GMT 22.11.2023
إعلام فلسطيني: تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة
05:33 GMT 22.11.2023
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار مجدداً في "غلاف غزة"
05:30 GMT 22.11.2023
إعلام مصري: القاهرة تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ الهدنة وتبادل الأسرى
05:00 GMT 22.11.2023
موسكو ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام
04:46 GMT 22.11.2023
بلينكن: نرحب بالاتفاق على إطلاق سراح 50 رهينة بينهم أمريكيون تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل
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