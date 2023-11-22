تناقضات فاضحة في استراتيجية بايدن لتعزيز الأمن الأمريكي
© AFP 2023 / Brendan Smialowskiالرئيس الأمريكي جو بايدن و الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع خلال أسبوع قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في وودسايد، كاليفورنيا في 15 نوفمبر 2023.
© AFP 2023 / Brendan Smialowski
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عكست استراتيجية الرئيس بايدن لتعزيز الازدهار والأمن القومي الأمريكي تناقضات كبيرة بين مواقف بايدن وبين الواقع.
تحدث بايدن بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لبلورة نظام دولي منفتح وآمن يوفر الحقوق والحريات الأساسية، ومزدهر يرفع من مستوى الرفاهية لمواطني جميع الدول، إلا أن الواقع الدامي المظلم والغطرسة الأمريكية والاستكبار وممارسة كل أنواع الظلم الإنساني والأنانية المتسلطة ودعم الإرهاب في كل بقاع الأرض، كشف عن حجم التناقضات القائمة بين ما جاء في استراتيجية بايدن، وبين ما تقوم به إدارته على أرض الواقع. حول هذا الموضوع تحدث لـ "سبوتنيك" مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم.
19 نوفمبر, 07:28 GMT
وقال قاسم: "حقيقة هذا أكثر من مضحك، لأنه هناك تناقضات كبيرة جدا بين مواقف بايدن وبين الواقع. أولا بالنسبة للأمن الأمريكي فقد فشل بايدن فشلا ذريعا في أوكرانيا ولم يحصل على أي نتيجة، بالعكس فقد هُزم في أوكرانيا رغم كل الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة والناتو لزيلينسكي لم تحصل أمريكا على أي إنجاز عسكري أو انتصار، وحتى في موضوع إسرائيل فقد وجدنا أنه اتخذ مواقف إلى جانب إسرائيل وأيضا فشل في أن يحقق أي أهداف أساسية كان قد وضعها، وإذا دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن هذه السياسات التي يتبعها جو بايدن غير قابلة للتحقيق وتدل على أنها فاشلة وغبية إلى أبعد الحدود وهذا ما يثير نوعا من الضحك".
وأكد قاسم أن الولايات المتحدة بهذه السياسة المتناقضة ستفقد مصداقيتها لدى العالم وسيكون مآلها السقوط:
"كل هذا يدل على أن هذه الدولة لم تعد بقيادة بايدن قادرة على الاستمرار في قيادة العالم لأن المواقف التي اتخذتها إدارة بايدن تناقض كل الشرعية الدولية وكل حقوق الإنسان وحتى الرأي العام الدولي قد تغيَّر تجاه الولايات المتحدة الأمريكية لأنه تبين أنها مواقف غبية ولا يمكن الاعتماد عليها لقيادة العالم".
وأضاف قاسم، موضحًا خلفية بعض المفارقات المضحكة التي ترافق بايدن دائما في عمله كاتهام الرئيس الصيني بالدكتاتورية عندما كان جالسا معه وفي موقف آخر مصافحته وكأنه لأول مرة يراه.
16 نوفمبر, 03:03 GMT
وأوضح: "كل هذه التصرفات تدل على أن بايدن له تناقضات في المواقف وهذا ربما يكون سلبي لأبعد الحدود ويعمل ضد الولايات المتحدة وليس لمصلحتها. هذا الغباء في السياسة الأمريكية لا يمكن له أن يكون عن حكمة أو وعي، بل عنجهية وغطرسة ما جعل العالم يتحدث عن وجوبية الذهاب إلى عام متعدد الأقطاب".
وتابع:
"عندما نرى كيف تدمر إسرائيل مستشفيات، بدعم وغطاء أخضر أمريكي، فهذا لم يحصل لا في الحرب العالمية الأولى ولا في الثانية وعندما يُسأل بايدن يقول: "لا إن الإسرائيلي لا يقوم بمثل هذه الأعمال ولا يقتل مدنيين"، هذا تناقض مطلق يدل على وجود غباء في السياسة الأمريكية، ولكن كما يقال "ربَّ ضارة نافعة" مما يجعل النفور من السياسة الأمريكية أكثر فأكثر للذهاب إلى عالم متعدد الأقطاب".
وقارن الخبير مواقفه مع مواقف روسيا الرائدة في تبنّي تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب:
"من هنا نفهم لماذا اليوم روسيا مرغوبة أكثر ومحبوبة وتقارب الكثير من الدول نحوها مع الابتعاد عن السياسات الأمريكية الفاشلة والتي لم تجلب للعالم سوى الحروب والقتل والدمار".
وفي وقت سابق، كتب بايدن في مقالة لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الصراعات حول أوكرانيا وإسرائيل ستتحول إلى تقدم للولايات المتحدة.
من جانبه انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، مقالة الرئيس الأمريكي، وقال إن تصريحات بايدن بأن المآسي الكبرى يمكن أن تؤدي إلى التقدم هي جوهر العقيدة الأمنية الأمريكية، كما علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مقال بايدن، قائلة إنه يظهر التناقض بين التقييمات المعلنة وتوجهات الإدارة الأمريكية.