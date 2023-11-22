https://sputnikarabic.ae/20231122/تناقضات-فاضحة-في-استراتيجية-بايدن-لتعزيز-الأمن-الأمريكي-1083370689.html

تناقضات فاضحة في استراتيجية بايدن لتعزيز الأمن الأمريكي

تناقضات فاضحة في استراتيجية بايدن لتعزيز الأمن الأمريكي

عكست استراتيجية الرئيس بايدن لتعزيز الازدهار والأمن القومي الأمريكي تناقضات كبيرة بين مواقف بايدن وبين الواقع. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T09:35+0000

2023-11-22T09:35+0000

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تحدث بايدن بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لبلورة نظام دولي منفتح وآمن يوفر الحقوق والحريات الأساسية، ومزدهر يرفع من مستوى الرفاهية لمواطني جميع الدول، إلا أن الواقع الدامي المظلم والغطرسة الأمريكية والاستكبار وممارسة كل أنواع الظلم الإنساني والأنانية المتسلطة ودعم الإرهاب في كل بقاع الأرض، كشف عن حجم التناقضات القائمة بين ما جاء في استراتيجية بايدن، وبين ما تقوم به إدارته على أرض الواقع. حول هذا الموضوع تحدث لـ "سبوتنيك" مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم.وقال قاسم: "حقيقة هذا أكثر من مضحك، لأنه هناك تناقضات كبيرة جدا بين مواقف بايدن وبين الواقع. أولا بالنسبة للأمن الأمريكي فقد فشل بايدن فشلا ذريعا في أوكرانيا ولم يحصل على أي نتيجة، بالعكس فقد هُزم في أوكرانيا رغم كل الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة والناتو لزيلينسكي لم تحصل أمريكا على أي إنجاز عسكري أو انتصار، وحتى في موضوع إسرائيل فقد وجدنا أنه اتخذ مواقف إلى جانب إسرائيل وأيضا فشل في أن يحقق أي أهداف أساسية كان قد وضعها، وإذا دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن هذه السياسات التي يتبعها جو بايدن غير قابلة للتحقيق وتدل على أنها فاشلة وغبية إلى أبعد الحدود وهذا ما يثير نوعا من الضحك".وأكد قاسم أن الولايات المتحدة بهذه السياسة المتناقضة ستفقد مصداقيتها لدى العالم وسيكون مآلها السقوط:وأضاف قاسم، موضحًا خلفية بعض المفارقات المضحكة التي ترافق بايدن دائما في عمله كاتهام الرئيس الصيني بالدكتاتورية عندما كان جالسا معه وفي موقف آخر مصافحته وكأنه لأول مرة يراه.وأوضح: "كل هذه التصرفات تدل على أن بايدن له تناقضات في المواقف وهذا ربما يكون سلبي لأبعد الحدود ويعمل ضد الولايات المتحدة وليس لمصلحتها. هذا الغباء في السياسة الأمريكية لا يمكن له أن يكون عن حكمة أو وعي، بل عنجهية وغطرسة ما جعل العالم يتحدث عن وجوبية الذهاب إلى عام متعدد الأقطاب".وتابع:وقارن الخبير مواقفه مع مواقف روسيا الرائدة في تبنّي تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب:وفي وقت سابق، كتب بايدن في مقالة لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الصراعات حول أوكرانيا وإسرائيل ستتحول إلى تقدم للولايات المتحدة.من جانبه انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، مقالة الرئيس الأمريكي، وقال إن تصريحات بايدن بأن المآسي الكبرى يمكن أن تؤدي إلى التقدم هي جوهر العقيدة الأمنية الأمريكية، كما علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مقال بايدن، قائلة إنه يظهر التناقض بين التقييمات المعلنة وتوجهات الإدارة الأمريكية.

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